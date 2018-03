Stiri pe aceeasi tema

- Asociația „Down Activ” Moldova, in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Botosani, Special Olympics Romania, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Nicolae Iorga” al judetului Botosani, Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani organizeaza duminica, 18 martie,…

- Pompierii militari intervin, joi, pentru scoaterea apei din 10 gospodarii, doua aflate in cartierul Stupini din municipiul resedinta si opt din localitatea Podu Olt, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. De asemenea, echipe…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), un incendiu a izbucnit, marti seara, la Termocentrala de la Turceni, judetul Gorj."Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum si ard cabluri electrice", au precizat reprezentantii IGSU, pentru News.ro.…

- Cateva gospodarii au fost inundate, marti, in Dambovita, iar Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) anunta ca nu sunt probleme deosebite. Pompierii intervin in sprijinul celor care au gospodariile inundate si ii ajuta sa scoata apa din curti si locuinte. ''Detasamentul…

- Ca urmare a codului portocaliu de inundații pe raurile din bazinele hidrografice Timis Barzava, la Timișoara a fost activat Centrul Județean pentru Conducere și Coordonare Intervenții, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența. In Timiș a venit și un echipaj de la ISU Bihor, care a fost „cantonat”…

- Cu ocazia Zilei Protecției Civile, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Mihai Viteazul” al județului Covasna iși deschide porțile pentru toți cei care vor sa viziteze subunitațile de pompieri din județ. Ziua de astazi este una speciala pentru toate Inspectoratele pentru Situații de Urgența din…

- Pompierii militari au intervenit cu o autosenilata, in noaptea de luni spre marti, pentru a duce un copil de 7 luni din localitatea Orbeasca de Sus, care acuza stari febrile, la spital, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''La 112 s-a solicitat…

- – una dintre victime este un copil de doar doi ani – cazul a fost preluat de politisti si procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau, care vor trebui sa stabileasca in ce imprejurari au murit cele doua persoane Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau au fost…

- Alerta din cauza unui incendiu la un camin militar din Constanța. Zeci de persoane au fost evacuate de pompieri din cladirea cuprinsa de flacari. Printre ele s-a numarat și un barbat care a fost transportat la spital cu arsuri. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” au intervenit…

- 30 de persoane au fost evacuate, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un camin militar din Constanta, in urma caruia un barbat a fost ranit, transmite corespondentul MEDIAFAX. Pompierii militari au fost solicitati sa intervina, miercuri la pranz, pentru a stinge un incendiu care…

- In jurul orei 03:30, un apel la 112 indica un incendiu la un spațiu de depozitare din Paleu. La fața locului s-au deplasat echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului 2 Oradea. „In urma efectuarii recunoașterii, forțele de intervenție au constatat ca incendiul se manifesta la o…

- Mai multe gospodarii și o baza sportiva au fost inundate dupa creșterea debitului raului Calniștea, in județul Teleorman. Pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodariile oamenilor. Mai multe gospodarii, curți, anexe și baza sportiva a școlii Draganești Vlașca au fost inundate…

- Mobilizare ca la carte a specialiștilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Valcea pentru salvarea unui caine care a cazut intr-o fantana. Unul dintre salvatori a coborat peste opt metri in puțul cu un diametru de doar un metru, pentru a scoate din apa un Rottweiler. Animalul…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a fost alertat sa intrevina in cazul unui accident care a avut loc azi-dimineața, la intersecția Caii Fagarașului cu Șoseaua Cristianului. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brașov, Luiza Danila, in accident sunt implicate trei autoturisme. DOua…

- Pompierii intervin cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o magazine dintr-o gospodarie situata in municipiul Aiud. Nu sunt persoane ranite, insa la fața locului s-a deplasat și o ambulanța SMURD, in caz de incidente, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU)…

- In data de 11.02.2018, la orele 15:40, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ldquo;Dobrogea" al judetului Constanta a fost solicitat sa intervina la o explozie urmata de incendiu in municipiul Constanta, pe strada Teiului, ocazie cu care la fata locului s au deplasat 10 cadre ale ISU ldquo;Dobrogea"…

- Doua autospeciale au fost mobilizate in noaptea de luni spre marți pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un grajd din comuna Cergau, localitatea Gergau Mic. Pompierii din Blaj au fost solicitați sa intervina in miezul nopții, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba. Flacarile…

- In cadrul ultimului sondaj, efectuat anul acesta, privind increderea populației in diverse categorii socio-profesionale, pompierii care deservesc mașinile de intervenție și echipajele SMURD care includ personalul din unitațile de primiri-urgențe, medici, asistenți, piloți, se bucura de increderea romanilor…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Maramureș a fost solicitat sa intervina, in ultimele 24 de ore, la patru incendii izbucnite in Baia Mare, Targu Lapuș sau Remetea Chioarului.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba desfașoara lunar exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. In aceasta luna, simularile incep miercuri, 7 februarie și vizeaza atat verificarea echipamentelor…

- Pompierii au intervenit, luni dimineata, pentru scoaterea trupului neinsufletit al unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani din raul Jiu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim. Potrivit sursei citate, evenimentul a…

- Sapte gospodarii din localitatea Berbesti au fost inundate, informeaza Romania TV. Raul Firiza, din zona, a depasit cu mult cota de aparare iar puhoaiele au ajuns in curtile si chiar in casele oamenilor. Citeste si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ia masuri speciale dupa codul galben…

- Un barbat din Tulcea a fost recuperat, vineri, de lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta de pe sarmele de intins rufe ale unui apartament de la etajul intai al unui bloc din municipiu. Barbatul in varsta de 37 de ani a declarat presei ca si-a pierdut cheile apartamentului…

- Trupul neinsufletit al unei femei a fost observat plutind in apropierea digului de nord al Plajei Modern, din Constanta, joi dimineata, de o persoana care a alertat autoritatile, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” al judetului Salaj a prezentat, in cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc la sediul instituției, marți, 31 ianuarie, activitatea desfașurata de instituție pe parcursul anului 2017. La conferința au fost prezenți lt.col. Adrian Dobocan, inspectorul…

- Marti dupa-amiaza, un incendiu puterni a izbucnit intr-o garsoniera din municipiul Vulcan, judetul Hunedoara. Din cauza fumului gros, 35 de persoane, intre care 20 de copii, au fost evacuate. Pentru ca aveau simptomele unor intoxicari, sase copii si patru femei au fost dusi la spital. La fața locului…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in aceasta noapte, in orașul Reșița. Pompierii carașeni s-au luptat cu flacarile, care au cuprins o casa, doua anexe și o mașina, aproape șase ore. Din feriricire, nicio persoana nu a fost ranita. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența al…

- Joi, 25 ianuarie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „DROBETA” al Judetului Mehedinti si-a evaluat activitatea pe anul 2017, in cadrul unei conferinte, gazduita de Sala Virgil Ogasanu din cadrul Palatului Culturii “Teodor Costescu”, municipiul Drobeta Turnu Severin.

- Daca nu au panouri de avertizare, cluburile, hotelurile și restaurantele pot fi amendate. De ieri! Firmele care dețin cluburi, restaurante, hoteluri și alte spații asemenea care funcționeaza fara autorizație de securitate la incendiu risca sa fie amendate daca nu-și informeaza clienții despre lipsa…

- Un pui de pisica a fost salvat de catre pompieri, luni, dintr-un apartament din municipiul Bacau care fusese cuprins de flacari. Echipele de intervenție au gasit animalul in momentul in care cautau eventuale victime in locuința incendiata in urma jocului copiilor cu focul. Pompierii bacauani au reușit…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, prin interventiile la care au participat in anul 2017, au salvat 37 de persoane si au protejat bunuri in valoare de peste 53 milioane lei, potrivit unui bilant al activitatii institutiei prezentat luni. Echipajele SMURD…

- Accident feroviar la Ovidiu, in judetul Constanta Foto: Arhiva/ Petrut Hirtescu. Accident feroviar la Ovidiu, in judetul Constanta. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența și cadrele medicale au intervenit la accidentul feroviar petrecut in aceasta dimineata. Un tren…

- Pompierii au intervenit duminica seara, in Gara Ronat din Timisoara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la compartimentul motor al unui tren Regiotrans, un numar de 25 de persoane din doua vagoane autoevacuandu-se in siguranta, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Banat.…

- Operațiune de salvare dramatica in Constanța. Pompierii acționeaza pentru a salva un barbat care a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Inspectoratul pentru Situații de Urgența din Constanța a fost alertat dupa ce un barbat in varsta de 44 de ani a cazut intr-un puț adanc de 12 metri. Incidentul s-a…

- Pompierii intervin, vineri, pentru scoaterea unui barbat ce a cazut intr-un put adanc de circa 12 metri, aflat in apropierea ecluzei Dunare - Marea Neagra din localitatea Ovidiu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Dobrogea'. Conform purtatorului de cuvant al ISU 'Dobrogea',…

- Pompierii au intervenit la deblocarea din nameți a 27 de autoturisme cu 48 de pasageri, inclusiv șase copii. Autovehiculele nu și-au mai putut continua drumul din cauza troienilor formate in apropiere de localitatea Susleni, raionul Orhei. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgenta,…

- Zecile de TIR-uri blocate timp de cateva ore bune pe Valea Prahovei au din nou liber la circulație. Polițiștii prahoveni au inceput sa lase autotrenurile sa-și continue drumul. Pentru a nu crea noi blocaje, TIR-urile incolonate incepand de la Nistorești pleaca cate zece, la anumite intervale de timp.…

- In ziua de 14.01.2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa si spuma și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Pitești au intervenit…

- F.T. Aproape ca nu a fost zi, aproape ca nu a fost noapte in care pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova sa nu fi fost solicitați, la acest inceput de an, pentru a stinge fie un autoturism care a luat foc asa, nitam-nisam, in mijloc de strada, fie…

- Conform sursei citate, el și-a parcat mașina in fața blocului, iar dupa scurt timp mașina fost incendiata. Flacari violente au cuprins autoturismul polițistului. Pompierii au sosit de urgența la fața locului și au stins incendiul, insa mașina a fost in mare parte distrusa de flacari.…

- Motivati de nevoia unui loc de munca stabil si bine platit, pentru cinci posturi de ofiter si subofiter vacantate la cele doua institutii din subordinea Ministerului Afacerior Interne s-au inscris aproximativ 90 de buzoieni. Concursurile vor fi organizate incepand de luna viitoare si pana in martie.

- Incendiu in Covasna, la un centru de colectare fier vechi. Pompierii din cadrul Detașamentului de pompieri Sfantu Gheorghe, județul Covasna, au intervenit, in dimineața zilei de joi, 11 ianuarie, la un incendiu izbucnit in curtea unui operator economic, ce se ocupa cu reciclarea materialelor refolosibile…

- Pompierii care au luptat pana acum cu flacarile la sonda de gaz de la Moftin au fost inlocuiți sambata, 30 decembrie cu alte echipaje. Azi se implinesc doua saptamani de la izbucnirea focului. „Pompierii militari din cadrul mai multor Inspectorate pentru Situații de Urgența, care sprijina acțiunea…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Dunarea” a judetului Braila deruleaza in aceasta perioada, pana la sfarsitul anului, actiuni de verificare la obiective frecventate de un numar mare de persoane, fiind vizate cluburile, barurile si discotecile.

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” au organizat si desfasurat, luni, 18 decembrie, mai multe activitati de informare preventiva la Scoala Gimnaziala Agrij. Activitațile au cuprins, printre altele, derularea unui exercitiu de alarmare-evacuare in cazul producerii unui…

- Autoritatile sunt in alerta maxima in judetul Satu Mare! Potrivit celor prezenti in localitatea Moftinu Micericol, unde arde o sonda de gaz, exista pericol de explozie. Flacarile au izbucnit azi-noapte. In aceste momente peste 30 de pompieri intervin, iar Raed Arafat, coordonator Dispeceratului pentru…

- Un puternic incendiu a cuprins o casa de vacanta din localitatea Brebu, judetul Prahova, fiind cuprinsa intreaga locuinta, anexele si un autoturism. Doua persoane care se aflau in interior au reusit sa iasa inainte de generalizarea incendiului, iar peste 30 de pompieri s-au luptat cu focul mai bine…