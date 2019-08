Stiri pe aceeasi tema

- 90 de pompieri din Buzau, București, Ialomița, Prahova, Vrancea și Braila au acționat cu 18 autospeciale toata noaptea pentru localizarea și lichidarea incendiului izbucnit la marginea orașului in curtea unei societați care se ocupa cu colectarea de materiale reciclabile. In jurul orelor 23,30, odata…

- O persoana de 45 de ani a murit, iar alte cinci, intre care si un copil de 1 an si 6 luni, au fost ranite, duminica seara, in urma unui accident de circulatie care a avut loc pe DJ 701, la iesirea din localitatea Gratia catre Corbii Mari, informeaza Agerpres. Potrivit sursei citate, minorul de 1 an…

- Un numar de 22 de persoane, intre care si un politist, au fost retinute in urma perchezitiilor desfasurate in Bucuresti si judetele Ilfov si Ialomita, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de contrabanda cu tigarete, punerea in circulatie a unor produse purtatoare de marca protejata sau contrafacute…

- VIDEO! Inundații in Argeș! Persoane evacuate de pompieri. In urma precipitațiilor abundente din aceasta dupa amiaza, in comuna argeșeana Rucar s-a format o viitura care a inundat mai multe gospodarii. Au fost evacuate zece persoane de catre pompieri și SVSU. De asemenea, DN73 este blocat de aluviuni.…

- Circa 500 de locuitori ai unui sat din nordul Germaniei au fost evacuati din locuinte in urma unui incendiu de padure reizbucnit dupa ce aparent fusese stins, au informat luni autoritatile locale, citate de dpa. Potrivit autoritatilor, incendiul care a determinat evacuarea satului Luebtheen, din apropierea…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a afirmat marti ca Violeta Alexandru, desemnata presedinte interimar al PNL Bucuresti, este un om valoros, insa a subliniat ca aceasta trebuie sa stie ca in Capitala sunt persoane care trebuie puse la punct. Rares Bogdan a vorbit despre ce s-a intamplat…

- Patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au cazut, sambata, pe scara rulanta dintr-un centru comercial din zona Unirii din Capitala. Acestea au fost transportate la spital.