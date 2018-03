Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a cuprins, vineri seara, in judetul Vrancea, locomotiva unui tren in care se afla aproximativ 300 de persoane. Deocamdata, nu s-a impus evacuarea calatorilor. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, George Cretu, citat de News.ro , trenul se afla la circa un kilometrui de Gara Sihlea,…

- Pompierii din Buzau intervin, vineri, pentru stingerea unui incendiu produs la locomotiva unui tren de persoane, aproximativ 300 de calatori fiind în vagoane. Mecanicul a observat fum la compartimentul motor si a alertat autoritatile, scrie Mediafax.ro.

- Pompierii din Curtea de Arges au intervenit noaptea trecuta la stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din satul Poienari, localitatea Corbeni.Flacarile au cuprins mai multe anexe gospodaresti, pompierii din Curtea de Arges ajungand la fata locului cu o autospeciala cu apa si spuma,acolo sosind…

- Incendiu la o casa de locuit pe strada Paltinisului din Baia Mare. Pompierii au fost alertati in jurul orei 20.00 ca o locuinta din zona a luat foc. Imediat la fata locului s-a deplasat un detasament ca sa incerce sa lichideze focul. Se pare ca este vorba despre o casa de pe Craica. Stire in […] The…

- O petiție online intitulata „Inchiderea școlilor in județul Vrancea“ a strans peste 1.100 de semnaturi pana aseara la ora 22.30. „Am creat acesta petitie, știind cat e de greu sa fii elev si sa stai cate 20 de minute la -17 grade asteptand autobuzele, care din cauza gerului circula…

- Tragedia a avut loc la Targu Ocna, judetul Bacau. Pompierii au fost primii care au ajuns la fata locului. In momentul in care i-au descoperit pe cei doi injunghiati, acestia au alertat autoritatile. Oamenii legii iau in calcul toate variantele. Prima ipoteza a politistilor ar fi ca mama si-ar…

- AUDIO: Emisiunea "Probleme la zi" - 21.02.2018 13.20 PROBLEME LA ZI. Tema emisiunii: 20-25 de garnituri CFR vor fi anulate permanent, in timp ce la restul fie va fi scurtat parcursul, fie va fi limitata circulatia in weekend. In plus, starea infrastructurii si obiective pentru cresterea calitatii…

- INTERVENTIE….O batrana din Barlad a fost la un pas sa isi piarda viata dupa ce acoperisul casei ei a luat foc. Femeia locuia singura in locuinta de pe strada Traian iar vecinii povestesc ca avea multe lucruri adunate si depozitate in podul casei. Din fericire nu au fost victime. Pompierii intervin in…

- Pompierii bacauani au fost alarmați duminica dupa-amiaza de izbucnirea unui incendiu intr-o casa din satul Ungureni. Cei care au sunat la 112 au anunțat și ca e posibil ca proprietara locuinței, o femeie de 75 de ani, sa fi cazut victima flacarilor.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un incendiu a fost anunțat in aceasta dimineața (sambata) la un centru al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea. Spre locul indicat au plecat doua autospeciale de stingerele incendii și modul SMURD. Cand au ajuns la fața locului, pompierii…

- Pompierii argeseni au intervenit, miercuri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un atelier de dezmembrari auto din comuna Bradu, în incinta imobilului fiind gasit cadavrul unui barbat.

- Locomotiva trenului Regio 2092, care circula pe relatia Targu-Jiu – Craiova, s-a defectat miercuri dimineata, la iesirea din statia Barbatesti catre Craiova, informeaza un comunicat remis de Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, in tren sunt…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sectia de cale ferata 202 Targu Jiu - Craiova, la iesirea din statia Barbatesti catre Craiova (pe raza judetului Gorj), locomotiva trenului Regio 2092 (pe relatia Targu Jiu - Craiova) s-a defectat. In tren sunt aproximativ…

- Doua primarii din judetul Vrancea au bani sa funcționeze doar pana in luna aprilie, dupa ce li s-au luat fondurile pe care nu apucasera sa le foloseasca anul trecut. Este vorba de comunele Balesti si Andreiasu de Jos, care risca acum sa puna lacat pe usa, daca statul nu le va da bani, scrie DIGI24.Citeste…

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a anuntat o explozie a unei butelii la o casa de pe str. Teiului nr. 18, din municipiul Constanta. Explozia a fost urmata de un incendiu.Doua autospeciale de la Port se indreapta spre locul evenimentului. Potrivit ISU Dobrogea, din primele informatii, nu sunt victime.Stire…

- Pompierii targovișteni au fost alertați prin apelul unic de urgența 112 sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta situata pe strada Matei Basarab din Targoviste. Imediat pompierii s-au deplasat la fața locului cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit . …

- Pompierii intervin pentru stingerea focului, au precizat reprezentantii dispeceratului ISU Maramures. Surse din cadrul unitatii medicale au precizat ca nu se impune evacuarea pacientilor din incinta.

- Pompierii simleuani si salvatorii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Pericei au intervenit vineri, 26 ianuarie, la un incendiu ce a izbucnit la anexa Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala pentru Persoane cu Handicap din Badacin. Potrivit primelor cercetari, focul a fost declansat…

- IMAGINI Tragedie IMENSA pe SOSEA. Trei oameni si-au pierdut viata intr-un accident cumplit Un grav accident rutier a avut loc sambata in judetul Hunedoara, in apropiere de Orastie. Accidentul s-a produs pe DN7, la ieșirea din Orastie, pe raza localitatii Romos. Trei persoane și-au pierdut viața in…

- Doua persoane in virsta de 62 de ani au avut de suferit dupa ce un incendiu a luat amploare in locuința acestora, noteaza NOI.md. Cazul a avut loc ieri seara in orașul Anenii Noi, pompierii fiind solicitați in jurul ore 21. Ajunși salvatorii au stabilit ca o casa de locuit este cuprinsa de flacari,…

- Incendiu puternic intr-un bloc de locuințe din Botoșani, marți seara. Doua persoane au fost transportate de urgența la spital. De asemenea, cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar peste 30 de oameni, printre care si patru copii, au fost evacuati de urgența. Incendiul a izbucnit intr-unul dintre…

- Pompierii au intervenit duminica seara, in Gara Ronat din Timisoara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la compartimentul motor al unui tren Regiotrans. Potrivit Agerpres, care citeaza ISU Banat, un numar de 25 de persoane din doua vagoane autoevacuandu se in siguranta. 39; 39;Trenul se…

- Un barbat, de 59 de ani, din comuna gorjeana Calnic, satul Pinoasa, a murit in urma cu puțin timp intr-un incendiu care s-a produs la gospodaria acestuia. Pompierii au fost cei care l-au descoperit pe barbat in casa, in momentul ...

- In jurul orei 15.30, un echipaj cu o autospeciala de salvare și intervenție la inalțimi din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani și un echipaj cu o autospeciala de prima intervenție și comanda din cadrul Stației de Pompieri Vidra, au intervenit la o biserica din comuna Bolotești pentru…

- Pompierii de la ISU au fost solicitati sa intervina, joi dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o locuinta, din orasul Patarlagele. Ajunsi la fata locului, pompierii plecati de la Statia Maruntisu cu doua autospeciale au gasit o femeie decedata, cel mai probabil din cauza intoxicatiei…

- Incendiu puternic la un sediu Transgaz din Gorj, dupa ce o conducta s-a spart. Pompierii au intervenit de urgența pentru a stinge flacarile. Incendiu la sediul Transgaz, din comuna Hurezani, judetul Gorj, dupa ce o conducta Petron s-a spart, potrivit gorj-domino.ro. Flacarile a izbucnit dupa ce o conducta…

- Pompierii gorjeni intervin la aceasta ora pentru a stinge un incendiu aparut la o conducta de trasport gaze naturale din comuna Hurezani, satul Hurezani. Se actioneaza cu mai multe autospeciale cu apa si spuma. Deocamdata, nu se cunoaste cauza izbucnirii ...

- O casa din Bumbesti Jiu, satul Plesa, a fost partial distrusa duminica intr-un incendiu. Au ars acoperisul, aparatura electronica si electrocasnica, dar si alte bunuri din locuinta. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale cu apa si spuma....

- Pompierii din Prahova intervin, sambata seara, in comuna Targsorul Vechi, unde un abator a fost cuprins de flacari. Focul se manifesta generalizat, pe o suprafata de 1.000 de metri patrati. Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca pompierii intervin, la ora transmiterii…

- Pompierii din Aiud au fost chemati sa intervina, vineri dupa amiaza, pentru stingerea unui incendiu la un autoturism, pe DN1, in zona comunei Unirea. Reprezentantii ISU Alba, Detasamentul Aiud, actioneaza cu o autospeciala de interventie. Revenim cu amanunte.

- Pompierii intervin, vineri dimineata, pentru a stinge un incendiu puternic izbucnit la societatea de transport public din Tulcea, unde 13 autobuze au ars si 3 au fost scoase din garaje. Peste 80 de pompieri, cu 9 autospeciale incearca sa stinga flacarile, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In urma cu putin timp, un incendiu a inzbucnit la Poarta 1, municipiu Constanta. Din primele informatii, se pare ca o locomotiva a luat foc. Spre locul evenimentului au plecat doua autospeciale de la Detasamentul Port. ...

- Cu toate ca era o situație de urgența, prezentatorul a ramas calm și a continuat sa se adreseze telespectatorilor, cerandu-le scuze ca trebuie sa intrerupa programul: „Dupa cum va puteti da seama, avem alarma de incendiu. Ati auzit-o si inainte de stirea anterioara si se aude si acum. Nu stim…

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.

- Un incendiu s a produs in aceasta dupa amiaza la Eforie Nord, la o casa situata pe strada Marasesti nr. 15. Intervin pompierii, cu doua autospeciale de la statiile Tuzla si Eforie Un copil de patru cinci ani a ramas blocat in locuinta. Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- F. T. In luna decembrie a anului trecut, ofițerii de la Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” Prahova au derulat 41 de actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. In perioada menționata, au fost identificate…

- Polițiștii de frontiera de la Halmeu au descoperit sute de mii de pachete de țigari de contrabanda. Țigarile proveneau din Ucraina și erau ascunse in cutii cu fulgi de cereale din ovaz din Rusia. Polițiștii de frontiera satmareni de la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu au oprit la intrarea in țara…

- Pompierii filipinezi au descoperit un cadavru si se crede ca alte 36 de persoane blocate in cladirea devastata au decedat in urma unui incendiu care a cuprins centru comercial din Davao, in sudul Filipinelor, au anuntat duminica autoritatile locale, potrivit The Associated Press.

- IGSU spune ca in perioada 30 noiembrie - 19 decembrie inspectorii de prevenire au intensificat verificarile si au facut 659 de controale in cluburi, baruri, discoteci, restaurante, supermarketuri, mall-uri, hipermarket-uri sau biserici, in urma carora au fost constatate 2.825 de deficiente. Inspectorii…

- Misiune cautare persoana posibil inecata intr-un canal din orașul Marașești, cartier Padureni. Se intervine cu autospeciala ce are in dotare accesorii pentru cautare salvare și barca pneumatica. Capitan Cristina Duța, ISU Vrancea

- Pompierii au evacuat, sambata seara, 68 de persoane care se aflau intr-o pensiune din Sibiu, unde a ars instalatia de ventilare din bucatarie, fara a exista victime, a anuntat ISU. „Pompierii sibieni au intervenit pe Str. Berariei, din municipiul Sibiu, acolo unde a ars instalatia de…

- Pompierii din Sebeș au fost solicitați sa intervina, joi, in jurul orei 11.00 pentru stingerea unui incendiu izbucnit la casa de locuit din localitatea Pianu de Sus. „Garda de intervenție Sebeș intervine cu 2 autospeciale pentru stingerea unui incendiu in interiorul unei case de locuit in localitatea…

- In prag de iarna, școala din comuna buzoiana Breaza a ramas fara sursa de incalzire. Asta, pentru ca magazia in care erau depozitate lemnele de foc a fost mistuita de flacari. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale de stingere, iar lupta cu flacarile a durat mai bine de 3 ore. Alarma a fost data…

- Stare de alerta in judetul Arges, dupa ce la scoala din localitatea Mioarele a izbucnit un incendiu in aceasta dimineata. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale, informeaza reprezentantii ISU

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a descoperit, intr-o luna, aproape 200 de cluburi, baruri si discoteci care functionau fara autorizatie de securitate la incendiu in urma unor controale desfasurate la nivel national. Pentru neregulile constatate, pompierii au dat amenzi in valoare…

- Pompierii s-au chinuit zeci de minute ca sa salveze animalul. Intr-un final ei au reusit sa aduca calul la suprafata in siguranta. Deocamdata nu se cunoaste cine este proprietarul. Citeste si Cum a fost salvat un caine dintr-un rau inghetat. Efort extraordinar al pompierilor VIDEO…

- A fost anunțat un incendiu de acoperiș la o locuința in comuna Gura Caliței. Intervine Detașamentul de Pompieri Focșani cu 2 autospeciale de lucru cu apa și spuma (ASAS). Revenire: se mai deplaseaza la locul intervenției 1 ASAS și ambulanța SMURD. plt adj Florin Olaru, ISU Vrancea