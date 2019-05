Incendiu la iesire din Constanta, la Targul de Legume-Fructe. Intervin pompierii

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, in urma cu putin timp, la Poiana, care apartine de orasul Ovidiu, judetul Constanta.Apelantul a alertat pompierii de la ISU Dobrogea Constanta spunandu le ca a luat foc o casa situata pe strada Vantului.La locul evenimentului pompierii militari au deplasat o autospeciala cu apa…

- Pompierii constanteni intervin duminica dupa amiaza la un apartament situat pe strada Soveja din Constanta.La fata locului intervin noua subofiteri cu autoscara si o autospeciala de stingere plus un echipaj SMURD. ...

- Pompierii intervin vineri seara la un apartament situat pe strada Arcului din Constanta.Potrivit informatiilor, la locul incendiului intervin 12 pompieri cu doua autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD B de la Detasamentul Port. Incendiul se manifesta in bucataria imobilului. ...

- Un accident rutier a avut loc cu putin timp in urma la iesire din Constanta spre Ovidiu. Din primele informatii, un autoturism a intrat in parapet. Nu exista persoane incarcerate.Revenim cu informatii. ...

- Pompierii intervin marti pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata in zona Vadu, in apropierea Baltii Mari, fiind afectate peste 200 de hectare, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", informeaza Agerpres.Citește și: Accident rutier moral pe DN 38: un…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe bulevardul Tomis la iesire din Constanta spre Ovidiu. Potrivit ISU Dobrogea, din primele informatii in accident au fost implicate un autoturism si o motocicleta. In urma impactului motociclistul a fost ranit. ...

- Pompierii intervin vineri seara la iesire din Medgidia spre Cuza Voda, judetul Constanta, pentru a lichida un incendiu de vegetatie uscata.Totodata, salvatorii actioneaza si in localitatea constanteana Sibioara pentru a lichida un incendiu produs la un islaz. Un alt incendiu de vegetatie uscata s a…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a transmis ca un incendiu de vegetatie uscata a izbucnit sambata, in zona plajei Corbu, si a fost cuprinsa de flacari si o magazie in care era depozitata cherestea. Pentru stingerea focului pompierii intervin cu doua autospeciale de la Statia Midia. "La Corbu…