- Incendiu la un restaurant din Curtea de Argeș! Persoane intoxicate cu fum. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, arde acoperișul unui restaurant din Curtea de Argeș, de pe strada Basarabilor, pe aproximativ 100 mp. Doua peroane sunt intoxicate cu fum. Echipajul SMURD le acorda…

- Mai multe persoane au fost salvate din locuințe inundate sau din mașini surprinse de viituri, in noaptea de duminica spre luni, de pompierii din județul Mehedinți. De asemenea, trei podețe au fost luate de ape, iar o cale ferata este blocata, din cauza macazurilor inundate, informeaza Mediafax.Potrivit…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri dupa-amiaza, la Spitalul CFR din municipiul Constanta, 60 de persoane fiind evacuate. Pompierii au reusit sa stinga rapid focul care se manifesta in podul unitatii medicale, flacarile distrugand deseuri si mase plastice.

- Un incendiu s-a produs, luni, intr-un apartament situat la etajul al treilea al unui imobil din municipiul Giurgiu, 12 persoane fiind evacuate din cauza fumului dens. Cinci persoane au avut nevoie de ingrijirile medicilor, doua fiind transportate la spital.

- Mai multe localitați din Timiș se afla in continuare sub apa, și astazi. Pompierii intervin in Bara, Balinț, Bodo, Lapușnic și Ohaba Romana, acolo unde mai multe gospodarii și strazi au fost inundate. Nu exista probleme cu persoane sau animale blocate, insa aproximativ 20 de curți și doua case au fost…

- Pompierii intervin, luni seara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit intr-un imobil din Arad, in urma caruia 20 de persoane s-au autoevacuat. Doi locatari au nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au suferit atacuri de panica, potrivit mediafax.Citește și: Oreste arunca bomba! Ministrul…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 04.30, sase echipaje de pompieri, o autoscara, o descarcerare si o ambulanta SMURD, au intervenit pentru stingerea unui incendiu ce se manifesta la doua case, pe o suprafata de 200 mp, in strada Orastie din capitala. Doua persoane au fost evacuate de catre pompieri…

- Pompierii intervin, joi dimineata, la un incendiu care a izbucnit la o fabrica de brichete si peleti din Comarnic, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, potrivit Agerpres. Nu exista persoane ranite, iar focul se manifesta la nivelul acoperisului.Citește și:…