- Accident grav vineri dupa-amiaza in Capitala, cand o fata in varsta de 15 ani a fost prinsa sub un tramvai care circula pe Soseaua Giurgiului din Capitala, sensul de mers catre strada Luica. Conducatorul tramvaiului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Potrivit reprezentantilor…

- Pompierii intervin cu noua autospeciale, duminica dimineata, pentru a stinge un incendiu produs la podul unei cladiri din strada Smardan din Capitala, care s-a extins si la alt corp al imobilului. Toti oamenii au fost evacuati si nimeni nu a fost ranit, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov.

- Pompierii au intervenit, marti noapte, pentru stingerea unui incendiu produs intr-un bloc din Soseaua Pantelimon din Capitala, unde un apartament a fost cuprins de flacari, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. Pompierii Detașamentului Morarilor au intervenit marți seara, in jurul orei 23, pentru stingerea…

- Pompierii au intervenit, marti noapte, pentru stingerea unui incendiu produs intr-un bloc din Soseaua Pantelimon din Capitala, unde un apartament a fost cuprins de flacari, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. Un barbat a fost expus la fum, acesta fiind transportat la spital

- Pompierii au intervenit cu sapte autospeciale, luni dupa-amiaza, la un incendiu care a afectat doua constructii aflate in localitatea ilfoveana Tunari. Locatarii celor doua case lipite, practic, una de cealalta au fost evacuati, astfel ca au fost in afara pericolului. Din cate a precizat telefonic purtatorul…

- Un bloc din sectorul 5 al Bucureștiului a ars in noaptea de vineri spre sambata. Focul a facut cel puțin noua victime dintre care doua sunt pompieri. Focul a pornit de la o locuința de langa bloc, apoi podul și mansarda imobilului și s-au extins apoi in toata cladirea. Majoritatea locatarilor au ieșit…

