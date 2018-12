Incendiu la Cumpana-judetul Constanta. Apartament cuprins de flacari in centrul comunei

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in urma cu cateva minute in Corbu de Jos potrivit unui apel telefonic venit la ISU Dobrogea Constanta.Apelantul spune ca focul a cuprins un imobil pe strada Vasile Sasu, iar in interior este prinsa si o persoana, fara a oferi, deocamdata, si alte detalii.Pompierii au trimis, de…

- Un incendiu a izbucnit joi, in jurul orei 05:00, in localitatea Berghin. Focul a cuprins un tractor. Pentru stingerea utilajului agricol au intervenit pompierii din Alba Iulia cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și 6 subofițeri. Nu au fost inregistrate victime. Foto: ISU Alba.

- Incendiu de padure si de vegetatie uscata in Muntii Semenic din judetul Caras – Severin, in zona satului parasit Lindenfeld. The post Muntele Semenic, cuprins de flacari! appeared first on Renasterea banateana .

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina intre Navodari si Lumina, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins un autoturism. ...

- Pompierii din Blaj au fos chemati sa intervina, marti, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe raza localitatii Sona. Din primele date, potrivit ISU Alba, un tractor a fost cuprins de flacari. Garda Blaj intervine cu un echipaj format din sase subofiteri, care actioneaza cu o autospeciala de stins…

- Din fericire, parjolul nu a afectat nicio locuinta deoarece anexele gospodaresti erau la marginea localitatii. Au ars in schimb mii de baloti de lucerna, peste 800 de metri patrati de cladiri si o mare cantitate de cereale.

- Duminica au ars un numar de opt anexe gospodaresti si 14.000 de baloti de paie, intr un incendiu izbucnit in localitatea galateana Piscu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita, scrie AGERPRES.Potrivit acestuia, initial, la fata locului…

- Statia de pompieri Babadag intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la un saivan din localitatea Visina.Se intervine cu 1 autospeciala de stingere cu apa si spuma si 4 subofiteri. Nu sunt victime omenesti sau animale ...