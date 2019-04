Stiri pe aceeasi tema

- INCENDIU in Cugir, la o anexa gospodareasca pe strada Nuferilor. Pompierii au intervenit Un incendiu a izbucnit marți seara, in jurul orei 21.00, in orașul Cugir. Din primele informații transmise de ISU Alba, un incendiu a izbucnit la o anexa gospodareasca de pe strada Nuferilor, din localitate. Serviciul…

- Pompierii din Blaj, impreuna cu SVSU Jidvei intervin, vineri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-o gospodarie din Jidvei. ”Garda de intervenție Blaj intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința din localitatea…

- Un incediu de vegetație a izbucnit miercuri, in jurul orei 14:00, la periferia municipiului Sebeș. Potrivit ISU Alba, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Sebeș in cooperare cu Garda de intervenție Sebeș intervin cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata din municipiul…

- Pompierii intervin la un INCENDIU in Doștat, izbucnit la o anexa Luni, in jurul orei 11.15, in localitatea Doștat a izbucnit un incendiu la o anexa gospodareasca. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Sebeș a intervinit cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit…

- Un incendiu a izbucnit luni seara la o anexa gospodareasca din localitatea Mahaceni din comuna Unirea. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Aiud intervine cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din localitatea Mahaceni, comuna Unirea. Citește INCENDIU…

- Un incendiu a izbucnit sambata, in jurul orei 18:30, la acoperișul unei locuințe din comuna Pianu. Potrivit ISU Alba, Garda de intervenție Sebeș intervine cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la nivelul acoperișului unei locuințe din localitatea Pianu. Nu…

- Pompierii din Sebeș au intervenit joi, in jurul orei 16:00 pentru stingerea unui incendiu izbucnit la hornul unei case de copii din localitatea Vingard. Potrivit IPJ Alba, garda de intervenție Sebeș a intervenit cu doua autospeciale pentru stingerea unui incedniu izbucnit la hornul unei case de copii…

- Un incendiu a izbucnit duminica seara, in jurul orei 18:30, la hornul unei locuințe din satul Drașov, comuna Șpring. Potrivit ISU Alba, garda de intervenție Sebeș intervine cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la hornul unei locuințe din satul Drașov comuna Șpring. Din fericire…