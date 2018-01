Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Aiud au fost chemati sa intervina, luni, in jurul amiezii, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Magina. Din primele date, o casa a fost cuprinsa de flacari. Potrivit ISU Alba, pompierii intervin cu doua autospeciale si o ambulanta SMURD. Revenim cu amanunte.

- In ultimele 24 de ore, pompierii maramureșeni au lichidat trei incendii. Ieri, 16.01, pompierii Detașamentului ” Capitan Marchiș Adrian” Baia Mare au lichidat un incendiu in localitatea Baița, unde acoperișul unei locuințe a fost cuprins de flacari. Focul a mistuit diverse materiale textile și circa…

- Pompierii Detasamentului Galati au intervenit, marti seara, la un incendiu care afectat initial o masina de la un service de pe strada Vointei din Micro 13. Incendiul s-a extins si la hala serviceului. ”Doua persoane au suferit arsuri usoare la nivelul mainilor si a fetei. Una dintre ele, un barbat…

- Un om a murit intr-un incendiu puternic izbucnit in interiorul unei constructii abandonate de pe strada Pietrarilor din Capitala.Tragedia s-a produs in aceasta noapte, iar la fata locului a intervenit un echipaj de pompieri. Deocamdata, nu se cunoaste identitatea victimei.

- Un incendiu a izbucnit astazi la doua construcții parasite de pe strada Pietrarilor din municipiul Chișinau, iar în rezultat o persoana a decedat. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), pompierii au fost anunțați la ora 04:21 despre faptul ca…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la un apartament dintr-un bloc situat pe strada Radu Beller din zona Dorobanti. Pompierii intervin la fata locului, fiind evacuate persoanele care se afla la etajele 3 si 4.

- Mic incendiu la un supermarket de pe strad N.Testemiteanu din Capitala. Pompierii au fost alertati dupa ce o casa de marcat a luat foc.Potrivit unui martor ocular, care ne-a expediat imagini video pe adresa rdactiei Publika.md, flacarile au izbucnit in jurul orei 07:00.

- In intervalul, 30.12.2017-03.01.2018, pompierii maramureșeni au intervenit in 10 situații de urgența. Sambata, 30.12.2017, pompierii baimareni au intervenit pe strada Bernard Shaw pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la coșul de fum al unei case. Din fericire, a ars doar funinginea din coșul de…

- Pompierii din Capitala au avut de lucru in noaptea dintre ani. Un barbat a sfarsit carbonizat dupa ce locuinta improvizata in care statea a luat foc. Cateva zeci de minute mai tarziu, salvatorii au fost chemati sa intervina la magazin ...

- Pe parcursul ultimelor 24 de ore salvatorii și pompierii au intervenit in 18 situații pentru prevenirea riscurilor și acordarea ajutorului, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI.

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 02:00, la o casa din localitatea Rameț. Potrivit ISU Alba, pompierii din Aiud au intervenit pentru stingerea focului cu doua autospeciale. Revenim cu detalii.

- O casa din comuna Rameț a fost cuprinsa de flacari in noaptea de sambata spre duminica. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii au intervenit cu doua autospeciale. ”Detașamentul Aiud intervine cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa in…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la hornul unei case din orașul Campeni din Munții Apuseni. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii intervin cu o autospeciala. ”Stația Campeni intervine cu o autospeciala la un incendiu izbucnit la hornul unei case de locuit din Campeni”,…

- Pompierii au intervenit in 2.255 situatii de urgenta in Ajun si in prima zi de Craciun, salvatorii fiind solicitati la 141 misiuni de stingere a incendiilor. In Ajun si in prima zi a Craciunului, peste 5.100 de pompieri s-au aflat, in fiecare zi, la datorie, aceștia intervenind in 2.255 situatii de…

- Pompierii au intervenit, in Ajun si in prima zi a Craciunului, in 2.255 de situatii de urgenta, dintre care 141 de incendii si 1.928 de cazuri in care a fost necesara acordarea primului ajutor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), numarul interventiilor la care au participat…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati, sambata noaptea, sa intervina in cazul unui incendiu izbucnit pe strada Sucevei din Constanta.La fata locului s au deplasat 3 autospecialele de stingere. Potrivit pompierilor, au ars mocnit foarte…

- Ghinion pentru un sofer din Capitala, a carui masina a luat foc pe strada 31 august. Flacarile s-au extins cu repeziciune si au distrus habitaclul vehiculului.S-a intamplat in jurul orei 17:00, iar la fata locului a intervenit o autospeciala pentru a stinge focul.

- Un incendiu puternic a izbucnit, dimineata, la depozitul unei fabrici de fibra de sticla din Vaslui. Pompierii intervin cu patru autospeciale. Nu exista persoane ranite, dar intervenția este dificila din cauza ca in zona nu exista surse de apa și din cauza vantului care sufla cu intensitate, ne-a informat…

- Pompierii din cadrul Garzii Vișina, Detașamentului Caracal și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Corabia au intervenit aseara, in orașul Corabia, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de mobila. Peste douazeci de pompieri, cu trei autospeciale de stingere ...

- Pompierii au intervenit joi seara la stingerea unui incendiu care a izbucnit la o locuinta din Dumbraveni, dupa ce o centrala de incalzire a explodat, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov. Potrivit sursei citate, nu sunt victime. La fata locului au intervenit…

- Detasamentul de pompieri Zalau a organizat si desfasurat, miercuri, un exercitiu cu forte in teren pentru antrenarea structurilor de interventie in cazul producerii unui incendiu la Scoala Gimnaziala Porolissum Zalau. Scopurile principale urmarite ale exercitiului au fost urmatoarele: verificarea capacitatii…

- Pompierii maramureșeni au intervenit pentru soluționarea a 3 situații de urgența in intervalul 15-17 decembrie. Sambata, 16 decembrie, pompierii Detașamentului “Capitan Marchiș Adrian” Baia Mare au intervenit in localitatea Ilba, alaturi de pompierii voluntari, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit…

- In prag de iarna, școala din comuna buzoiana Breaza a ramas fara sursa de incalzire. Asta, pentru ca magazia in care erau depozitate lemnele de foc a fost mistuita de flacari. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale de stingere, iar lupta cu flacarile a durat mai bine de 3 ore. Alarma a fost data…

- Pompierii au intervenit luni pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la un autoturism pe bulevardul Unirii, la intersecție cu strada Lucian Blaga, a anunțat Adrian Marin, purtatorul de cuvânt al ISU București-Ilfov, potrivit Agerpres.ro.

- Un incendiu a izbucnit, luni, la pranz, la sediul central al Agentiei Nationale de Administrare FIscala (ANAF), din Bulevardul Libertatii, in imediata vecinatate a sediului Ministerului Public.

- In intervalul 08.12-10.12.2017, pompierii maramureșeni au intervenit la 6 situații de urgența. Vineri, 08.12., pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Borșa au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o camera aflata la parterul unei locuințe, unde era amenajata o afumatoare.…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina duminica seara pentru a stinge un incendiu izbucnit in garajul firmei Salubris, care se ocupa cu salubrizarea Iasului. Silvia Bolohan, purtatorul de cuvant al ISU Iasi, a declarat ca la fata locului s-au deplasat patru autospeciale, doua dintre acestea fiind…

- Un incendiu a izbucnit joi noaptea, in jurul orei 23.30, la o șura din comuna Bistra.Potrivit ISU Alba, pentru stingerea focului au intervenit cu doua autospeciale pompierii din Campeni, in cooperare cu SVSU Bistra. De asemenea, la fața locului s-a deplasat și o ambulanța SMURD.Revenim cu detalii.Foto:…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, intr-un apartament dintr-un bloc de pe Bulevardul Magheru din Capitala. In zona au fost inregistrate degajari mari de fum. La fata locului actioneaza...

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 03:40, la o casa din localitatea Dupa Pleșe, comuna Albac. Pompierii din Campeni au intervenit pentru stingerea flacarilor. Revenim cu detalii.

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit, duminica in jurul orei 15,30 la un incendiu ce a avut loc intr-un apartament de pe strada Ampoiului din Alba Iulia. Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit cu doua autospeciale, 10 subofiteri și un echipaj SMURD ptentru stingerea focului. O persoana…

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit duminica, in jurul orei 15.30, la un incendiu izbucnit intr-un apartament de pe strada Ampoiului din Alba Iulia. Potrivit ISU Alba, o persoana a fost intoxicata cu fum. La fața locului au intervenit doua autospeciale, un echipaj SMURD și 10 subofițeri. Revenim…

- Joi, 23.11.2017, Detasamentul de pompieri Zalau a organizat si desfasurat un exercitiu cu forte in teren pentru antrenarea structurilor de interventie in cazul producerii unui incendiu la un lacas de cult (catedrala Sfanta Vineri din Zalau). Scopurile principale urmarite ale exercitiului au fost urmatoarele:…

- Repetitiile de marti seara de la teatrul Constantin Tanase din Capitala au fost intrerupte de o alarma de incendiu. Un fum dens a izbucnit din zona scenei iar actorii au fost imediat evacuati, pana la interventia pompierilor.

- Un incediu a izbucnit luni seara la un camin de studenți din Cluj-Napoca. In jurul orei 19 focul a izbucnit la o bucatarie aflata la etajul I al caminului XIV din complexul studențesc Hașdeu. Flacarile au cuprins mobilierul, iar fumul s-a raspandit pe holuri. Pompierii de la Inspectoratul de Urgența…

- Aproximativ 160 de studenți au fost evacuați dintr-un camin aflat in Campusul Hașdeu din Cluj-Napoca, dupa ce o bucatarie a luat foc la etajul 1 al imobilului. Incidentul s-a petrecut luni seara, iar pompierii au intervenit la fața locului cu mai multe autospeciale de stingere a incendiilor. Luni seara…

- UPDATE 17:04 Potrivit primelor informatiilor oferite de pompieri, focul a izbucnit de la un aparat de sudura folosit in incapere pentru efectuarea unor reparatii. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale. Flacarile au afectat o suprafata de 200 mp. 15:10 Pompierii ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgenta Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați sa intervina de urgenta, miercuri seara, pentru stingearea unui incendiu izbucnit în incinta City Park Mall.

- Pompierii de la SVSU Gherla și de la Detașamentul din Dej au intervenit joi la amiaza la gara, dupa ce s-a anunțat o conducta de gaz fisurata, dupa ce a fost lovita de o mașina. Alarma s-a dat la orele amiezei și in Piața Unirii au intervenit pompierii, intrucat exista pericolul unei explozii. A sosit…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit miercuri seara, pe str. Principala din Berghin, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit, proprietatea lui P.V. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție. Ca urmare a acestui incendiu, au ars interiorul casei…

- Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit ieri, pe str. Bailor din municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei societați comerciale cu profil de activitate legat de jocuri și pariuri. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție. Ca urmare a acestui…

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit miercuri, in jurul orei 12.30, la un incendiu izbucnit intr-un apartament situat la etajul 9, intr-un bloc de pe Bulevardul Transilvaniei. Un incendiu a izbucnic miercuri intr-un apartament, pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia, langa blocul loto prono. Potrivit…

- Un apel la 112 anunța, la primele ore ale dimineții de vineri, ca un cal a cazut intr-o hazna dintr-o gospodarie din Ștefanești. Cel care a sunat este chiar stapanul animalului. Un echipaj de intervenție de la ISU Pitești s-a deplasat la fața locului. Vom reveni cu amanunte! Foto: Ziare Live

- Potrivit reprezentantilor ISU Dolj, Detasamentul 1 Pompieri Craiova a fost solicitat sa intervina miercuri seara, la un incendiu izbucnit la etajul cinci al Spitalul Clinic Judetean Craiova, la fata locului deplasandu-se doua autospeciale. Pompierii au constatat ca iesea fum gros dintr-un cabinet medical,…

- O casa de pe Strada Traian din Sebeș a luat foc, marți in jurul pranzului, din cauza unei sobe. Pompierii din cadrul Serviciului Volunar pentru Situații de Urgența au intervenit rapid la fața locului cu o autospeciala, reușind sa limiteze pagubele. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații…

- Pompierii militari din Alba Iulia au fost chemați sa intervina astazi, 29 octombrie 2017, in jurul orei 18.40, pentru singerea unui incendiu izbucnit in localitatea Presaca Ampoiului din comuna Meteș. Potrivit ISU Alba, un autoturism a fost cuprins de flacari. Știre in curs de actualizare… FOTO: ARHIVA…

- Un fum negru si gros care iesea dintr-o cladire parasita din parcul mare din Gherla duminica seara, a dat alarma. Un trecator care a observat fumul a sunat de urgența la 112. A urmat interventia pompierilor de la servicul voluntar din Gherla, cu doua autospeciale si a pompierilor de la detasamentul…

- Patru echipaje de pompieri au intervenit, sambata dimineața, pentru a salva biserica din cartierul ploieștean Mitica Apostol, dupa ce un incendiu s-a declanșat, in jurul orei 4.00, la lacașul vechi. Potrivit reprezentanților ISU Prahova, totul ar fi pornit de la un conductor electric neizolat.Din…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta noapte, la acoperisul unei biserici, din Ploiesti, cartierul Mitica Apostol. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, pentru ZIUA de Constata, focul s a manifestat la acoperis, pe o suprafata de aproximativ doua sute de metri patrati.Pompierii…