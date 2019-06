Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de mare amploare a izbucnit intr-o rafinarie la Philadelphia, pe Coasta de Est a Statelor Unite, vineri, unde o minge de foc s-a ridicat pe cer, iar drumuri din apropiere au fost inchise, potrivit unor televiziuni si autoritatilor locale, relateaza AFP, potrivit news.ro.Imagini…

- O tragedie de proporții s-a soldat cu moartea a peste 70 de persoane. Migranții plecasera spre Europa, dar barca lor s-a scufundat. Potrivit celor 16 supraviețuitori, barca a plecat din Zuwara, Libia, și se indrepta spre Italia. In Libia, situația este foarte tensionata, razboiul dintre taberele rivale…

- Aproximativ 17.500 de persoane au trecut granita spre Bulgaria in ultimele 24 de ore, cel mai aglomerat fiind la punctul de frontiera din Vama Veche, potrivit mediafax.Potrivit Garzii de Coasta, in ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei au tranzitat aproximativ 17.500 de persoane…

- Emil Ghinea, pilotul campion din Mangalia, a inceput in forta editia 2019 a Campionatului National de Viteza in Coasta, ocupand primul loc la clasa E2 3000, la etapa de debut in competitie, Trofeul Serus Rasnov. Traseul a avut lungimea de 3,75 kilometri, derulandu se pe DN1E Rasnov Poiana Brasov. "Am…

- Implementarea eficienta a activitatilor operationale pentru Prevenirea migratiei ilegale si a infractionalitatii transfrontaliere la frontierele externe ale UE au fost discutate cu ocazia celei de-a 74-a Reuniuni a Consiliului de Administratie al Agentiei Europene pentru Politia de Frontiera si Garda…