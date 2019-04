Incendiu la catedrala Notre-Dame din Paris: presedintele Frantei, Emmanuel Macron, anuleaza un discurs programat catre natiune

Stiri pe aceeasi tema

- Construcția catedralei a inceput in anul 1163, pe locul unui lacaș de cult dedicat sfantului diacon Ștefan. In 1182, altarul a fost sfintit de episcopul Maurice de Sully. Lucrarile la catedrala au durat din 1163 pana in 1345. Construcția cladirii cu cinci nave s-a terminat prin lucrarile…

- Un incediu a fost raportat luni seara, la catedrala ”Notre Dame” din Paris. Cauza incendiului este necunoscuta, dar autoritațile spun ca ar putea avea legatura cu lucrarile de renovare de la edificiul vechi de 850 de ani. Flacarile au izbucnit puțin inainte de ora locala 18.50. Anne Hidalgo, primarul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a primit duminica seara, pe Coasta de Azur, pe presedintele chinez Xi Jinping, facand apel la "un multilateralism puternic" intr-un moment in care omologul sau isi promoveaza pe parcursul mini-turneului sau european ambitiosul program economic 'Noul drum al…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, ii va primi marti dimineata la Palatul Elysee pe omologul sau chinez, Xi Jinping, cancelarul german, Angela Merkel, si pe presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru a discuta despre comert si climat, a anuntat joi presedintia Frantei, relateaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, miercuri, in timpul unei vizite oficiale in Kenya, ca britanicii trebuie sa vina cu o explicație in cazul in care vor cere o amanare a termenului limita pentru separarea de Uniunea Europeana. "Acordul privind Brexit nu este negociabil. Daca Marea Britanie…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a aparat miercuri folosirea lansatoarelor ''flash-ball'' (LBD, care proiecteaza gloante neletale de cauciuc de calibrul 40 mm pana la o distanta de 50 de metri) de catre fortele de ordine din Franta, dupa apelul Consiliului Europei la suspendarea…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a condamnat atacul antisemit al Vestelor Galbene asupra scriitorului si filosofului Alain Finkielkraut, precizand ca astfel de gesturi nu vor fi tolerate, scrie The Guardian preluat de news.ro.Politia a intervenit pentru a-l proteja pe Finkielkraut dupa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a calificat vineri drept ''novice in politica'' pe omologul sau francez Emmanuel Macron, caruia i-a cerut sa invete ''istoria tarii sale'' dupa decizia Parisului de a stabili o zi de comemorare a ''genocidului armean''…