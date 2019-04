Stiri pe aceeasi tema

- Luni seara la catedrala Notre-Dame din Paris, a izbucnit un incendiu violent. Este posibil ca incendiul saaiba legatura cu lucrarile de renovare. Una dintre turle și acoperișul s-au prabușit. S-a prabușit tot acoperișul, susțin martorii. Pompierii nu reușesc sa stapaneasca flacarile care se intind cu…

- Pompierii timisoreni au fost solicitati sa intervina astazi la un incendiu in Sustra. Flacarile au cuprins acoperisul bisericii din satul care apartine de comuna Topolovatu Mare. Se intervine cu doua autospeciale si o autoscara mecanica. Incendiul se manifesta cu ardere generalizata la turla si acoperis.…

- CHIȘINAU, 20 mart - Sputnik. Comerțul online cu medicamente și suplimente alimentare ia amploare, atenționeaza Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor (CNPIEC). ”În speranța obținerii unui profit mai mare, comercianții intenționat ascund sau prezinta eronat informații…