Stiri pe aceeasi tema

- Inceput de an tragic in Indonezia. Alunecarile de teren au ucis cel puțin 15 oameni in noaptea de Revelion. 20 de persoane disparute sunt cautate in continuare de catre salvatori, potrivit Reuters.

- Opt persoane au murit si una este in continuare disparuta dupa un incendiu izbucnit sambata intr-o mina de sare bogata in potasiu din orasul Solikamsk din Rusia, au anuntat autoritatile locale, citate de agentia de presa Interfax.

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. O persoana ar fi murit si alte sase au fost ranite, potrivit rapoartelor preliminare, scriu Reuters si BBC.

- Un barbat a murit si trei persoane au ajuns la spital, dupa ce au fost intoxicate cu fum in urma unui incendiu produs in noaptea de joi spre vineri intr-un bloc din Filiasi. Peste 20 de persoane au fost evacuate, printre care si cinci copii. Focul a fost provocat cel mai probabil de un resou improvizat,…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si sase au fost ranite usor marti dupa ce un tren de navetisti a deraiat in localitatea Vacarisses, in apropiere de Barcelona, in urma alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale cazute in ultimele zile, relateaza cotidianul La Vanguardia.

- O persoana a decedat in urma ranilor suferite dupa o explozie produsa miercuri la intrarea intr-un sediu al Serviciului Federal rus de Securitate (FSB), in orasul Arhanghelsk, din nord-vestul Rusiei, au transmis autoritatile, informeaza site-ul cotidianului The Moscow Times.

- Cel putin o persoana a murit, iar alte 28 au fost ranite, in timp ce 61 de persoane si-au pierdut locuintele in urma urganului Leslie care a afectat 13 districte din Portugalia in timpul weekendului, relateaza agentia portugheza Lusa, citata de Xinhua.

- Cel putin noua persoane, intre care doi britanici, au murit si multe altele au fost date disparute in urma unor indundatii puternice produse in Mallorca, o cunoscuta destinatie turistica din Mediterana.