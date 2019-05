Patru autospeciale de stingere mai actioneaza marti pentru lichidarea totala a incendiului de la complexul comercial din Afumati, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov. Totodata, este in curs de desfasurare cercetarea cauzelor de producere a incendiului. Potrivit ISUBIF, dupa localizarea incendiului, pe parcursul noptii de luni spre marti au continuat operatiunile pentru stingerea focarelor din interior. La fata locului au ramas in dispozitiv sapte autospeciale pentru stingere, o autospeciala pentru descarcerare si iluminat, respectiv o ambulanta SMURD, in sprijinul…