- Un incendiu a izbucnit joi, in jurul orei 14.00, la o anexa gospodareasca in comuna Ciugud. Pompierii din Alba au intervenit cu doua autospeciale. Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca…

- Pompierii din Alba au fost solicitați sa intervina, sambata, in jurul orei 11.30, pentru stingerea unui incendiu izvucnit la o casa din localitatea Valea ... The post INCENDIU la o casa din comuna Rameț, sat Valea Inzeului – Pentru stingere intervin pompierii din Aiud appeared first on Ziarul Unirea…

- INCENDIU la o cabana in localitatea Meteș. Nu sunt victime Miercuri seara, Detașamentul de pompieri Alba intervine cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu la o cabana din localitatea Meteș. Potrivit ISU Alba, nu sunt victime. Revenim cu detalii! Foto: arhiva The post…

- Detașamentul de pompieri Aiud din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Ugența intervine, vineri dupa masa, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din comuna Radești. Deși nu au fost raportate victime, la fața locului au fost trimise doua autospeciale și o ambulanța SMURD,…

- Un incendiu la un autoturism in municipiul Alba Iulia, a izbucnit, miercuri la amiaza, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba. Pentru stingerea flacarilor au intervenit pompierii din Alba Iulia cu o autospeciala: „Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine cu o autospeciala…

- Un incendiu a izbucnit, luni seara, la hornul unei case de locuit din municipiul Alba Iulia. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii intervin cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu doua autospeciale și o ambulanța…

- Incendiu de vegetație uscata la Rimetea. Pompierii din Aiud intervin cu doua autospeciale Pompierii din Aiud intervin, marti, in jurul amiezii, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata in localitatea Rimetea, județul Alba. De la ISU Aiud intervin noua subofițeri cu doua autospeciale. FOTO:…

- Pompierii din Blaj au intervenit marți in jurul orei 14.00 la un incendiu izbucnit la un tractor, in localitatea Șona. Garda Blaj intervine cu 1 autospeciala și 6 subofițeri pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un tractor in localitatea Șona, a transmis ISU ALBA. Revenim cu amanunte.