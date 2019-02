Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un spatiu de depozitare aflat la etajul 1 al unei cladiri din incinta Academiei Tehnice Militare, pe aproximativ 50 60 mp.Potrivit…

- Incendiu la școala cu numarul 77 din București, astazi, in timp ce mai mulți copii se aflau la cursuri. Pompierii au intervenit de urgența și au rupt gratiile de la geamuri pentru a stinge...

- Pompierii intervin, vineri, pentru a stinge flacarile care au cuprins o casa si anexele gospodaresti de pe strada Vacantei din Capitala, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov, care mai precizeaza ca nu sunt victime. La fata locului se afla noua autospeciale.

- Pompierii ISU Bucuresti-Ilfov actioneaza, sambata dimineata, pentru stingerea unui incendiu produs la o cladire administrativa apartinand Administratiei Lacuri Parcuri Agrement, situata pe Soseaua...

- Pompierii intervin la aceasta ora pentru a stinge un incendiu puternic care a izbucnit in comuna Chiajna, la mansarda a doua blocuri lipite. La fața locului au fost trimise 20 de autospeciale de stingere și 5 autoscari. De asemenea, este realizat și un dispozitiv pentru protecția unui bloc invecinat.…

- Pompierii baimareni au intervenit luni, 19 noiembrie, pe strada Oituz din Baia Mare pentru lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un apartament. Din cauza fumului dens degajat de incendiu au fost evacuați toti locatarii de pe scara. Focul a pornit cel mai probabil din cauza unui aparat electrocasnic…

- Stare de alerta in Sibiu, in urma izbucnirii unui incendiu la subsolul unei gradinite particulara. Pompierii au intervenit de urgenta si au evacuat 20 dintre cei 52 de copii aflati in cladire. Potrivit...

- Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, in subsolul Spitalulului Judetean Satu Mare, in croitorie, fiind stins in scurt timp de pompierii ajunsi la fata locului, insa zeci de pacienti au fost evacuati din saloane din cauza fumului degajat. Nicio persoana nu a fost ranita, iar pompierii au stabilit ca…