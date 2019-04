Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 20 de persoane au murit, iar opt au fost ranite, dupa ce autobuzul cu care calatoreau a luat foc in capitala peruviana Lima, a informat un purtator de cuvant al pompierilor, relateaza site-ul agenției Reuters. Martorii au informat ca focul a pornit de la motorul autobuzului și s-a…

- Cel puțin 70 de persoane au decedat in urma unui incendiu izbucnit in cursul nopții de miercuri spre joi in zona istorica a capitalei Bangladeshului, Dhaka, au anunțat autoritațile locale, potrivit site-ului postului BBC News, transmite Mediafax. Incendiul a izbucnit ...

- Cel putin 11 oameni au fost ucisi intr-o explozie puternica produsa luni langa un mall din capitala Somaliei, Mogadiscio, transmite dpa, care citeaza un ofiter de politie, gruparea radicala al-Shabaab asumandu-si responsabilitatea pentru atac. Un fum alb gros putea fi vazut in zona din jurul mall-ului,…

- Cel putin zece persoane au fost ucise si doua ranite in urma unui schimb de focuri intre doua organizatii criminale din statul Guerrero, situat in sud-vestul Mexicului, au anuntat duminica oficialii guvernamentali, citati de Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: Australia și-a anunțat susținerea…

- Ploaia inghețata a facut ravagii in mai multe județe din țara, dar și in Capitala. Și de aceasta data, insa, autoritațile au fost luate prin surprindere, iar primarii s-au declarat depașiți.

- Revelion indoliat in Indonezia, unde o alunecare de teren provocata de ploile torentiale s-a soldat cu cel putin 9 morti. Autoritatile au anuntat ca 34 de oameni sunt dati disparuti si ca sansele de a mai fi gasiti in viata sunt mici.