Incendiu intr-un salon ATI, la SJU Alba Iulia: doua cadre medicale cu arsuri si intoxicare cu fum

- A fost forfota, sambata dimineata, in incinta Spitalului Judetean de Urgenta Alba. Un incident grav, care a afectat sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI), a facut necesara prezenta celor de la ISU. Pompierii au fost chemati de urgenta pentru a domoli un incendiu ce cuprinsese un salon de la sectia…

- Detașamentul de pompieri din Alba Iulia a efectuat, vineri, in jurul orei 12.30, un exercițiu la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia. Din scenariu au facut parte stingerea unui incendiu și salvarea unei victime. Au acționat 10 subofițeri cu o autoscara, 2 autospeciale, 1 ambulanța SMURD.

- Doua persoane, un barbat de 59 de ani si o femeie de 53 de ani, au suferit arsuri pe maini, picioare si la nivelul fetei in urma unui incendiu care a izbucnit, luni dimineata, intr-o casa din municipiul Lupeni, victimele fiind transportate la Spitalul de Urgenta din Petrosani, potrivit Serviciului…

- Un accident a avut loc, vineri dimineața, pe Bulevardul Revoluției 1989 din Alba Iulia, la intersecția din fața Spitalului Județean de Urgența, unde doua mașini au intrat in coliziune, dupa o neacordare de prioritate. Potrivit martorilor, o femeie a suferit leziuni ușoare la cap. Potrivit acelorași…

- Mai multe cabinete care functioneaza in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Baia Mare au avut parte de o vizita surpriza. “Martisorul” a venit din partea reprezentantilor Parchetului si Politiei, care verifica modul de intocmire a anumitor acte medicale. Cei mai nemultumiti sunt pacientii, care…

- Politistii si procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures efectueaza o perchezitie in sectia de Ortopedie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare, a declarat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes. Potrivit acesteia, perchezitia este…

- Doi barbati din Republica Moldova au ajuns azi noapte in stare foarte grava la Spitalul de Urgenta din Focsani, cu arsuri de gradele I, II si III. Acestia erau intr-un autotren stationat pe raza comunei Golesti si se incalzeau cu o butelie, insa aceasta a explodat.Doi barbati au suferit arsuri…

- In urma campaniei umanitare „Suflet și Trup”, inițiata de preotul paroh din localitatea Valcele, Vasile Antonie Tamaș, ieri, 28 februarie au fost donate Spitalului Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof” suma de 8.200 de lei, precum și pachete cu scutece și alte materiale. In aceasta campanie,…

- Afecțiunile respiratorii fac ravagii nu doar in randul populației ci și in cel al cadrelor medicale. Astfel, la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Satu Mare, aproximativ 15-20 de medici și asistente sufera de vreo forma de afecțiuni ale cailor respiratorii. Afirmația a fost facuta chiar de catre managerul…

- 23 de pompieri de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Ploiesti au intervenit, luni, la un incendiu care se manifesta violent la o casa. Un brarbat a fost ranit in timp ce incerca sa stinga focul.

- Organizația Salvați Copiii, alaturi de Libris.ro, au dotat secția de neonatologie a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia cu aparatura medicala performanta in valoare de 21.000 de euro. Este vorba de o masa radianta, un analizor de gaze sangvine și un incubator de terapie intensiv, toate fiind…

- Viorel Micu, de 60 de ani, asistent medical la Sectia de Chirurgie a Spitalului Judetean, a fost arestat preventiv in septembrie 2015, dupa ce in iulie o adolescenta de 16 ani a depus plangere impotriva acestuia, acuzandu-l ca a sedat-o in timp ce se afla internata pentru o operatie de apendicita…

- In momentul in care a aprins un chibrit s-a produs o explozie. Cei doi copii se aflau pe pat si au suferit arsuri dupa ce hainele le-au luat foc. Micutii au fost transportati de urgenta la spital, iar medicii spun ca starea lor este stabila, caile respiratorii nefiind afectate. Tatal a reusit sa…

- O solicitare primita pe numarul 112, joi dimineața, anunța un incident in care au fost raniți doi copii și un barbat, iar locuința in care se aflau a fost cuprinsa de flacari. Doua autospeciale pentru stins incendii din Detașamentul Dej, o ambulanța SAJ și una SMURD au fost alertate pentru a se deplasa…

- Organizația „Salvați Copiii” a donat Secției de Neonatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Satu Mare un monitor de funcții vitale și o unitate de fototerapie, in valoare de peste 10.000 de euro. Detalii despre donația facuta au fost oferite astazi, 20 februarie, in cadrul unei conferințe…

- Un incendiu a izbucnit astazi, 15 februarie 2018, la un imobil situat in localitatea Garbova de Jos. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii intervin cu doua autospeciale, iar la fața locului s-a deplasat și o mașina SMURD. ”Detașamentul Aiud intervine cu doua autospeciale…

- In Oltenia nu exista un spital pentru copii. Cele mai grave cazuri sunt trimise din toata regiunea catre cele doua secții de pediatrie ale Spitalului Județean de Urgența (SJU) Craiova. Prof. univ. dr. Ileana Petrescu conduce de șapte ani Secția ...

- Un echipaj al Poliției a intervenit, marți la pranz, in cazul unui barbat prabușit in stația de autobuz de pe Bulevardul Revoluției 1989 din Alba Iulia, din apropierea Spitalului Județean de Urgența. Probabil barbatul consumase bauturi alcoolice in exces. Informația și fotografiile au fost trimis pe…

- Un barbat s-a prabușit in stația de autobuz de pe Bulevardul Revoluției 1989, in fața Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia. Se pare ca omul era sub influența bauturilor alcoolice. Deși la fața locului s-au adunat o mulțime de curioși, nimeni nu a intervenit pentru a verifica starea barbatului.…

- Interdictia de vizitare a pacientilor internati la sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, ca urmare a cresterii numarului infectiilor respiratorii, a intrat in vigoare incepand de vineri, a declarat pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, Balazs Gabriella. Potrivit…

- V.S. Spitalul Județean de Urgența Ploiești a primit o donație de la Fundația Corporativa Michelin, parte a Grupului Michelin, cu scopul imbunatațirii serviciilor medicale. Donația a vizat echiparea sectiei Neurochirurgie a Spitalului Judetean cu un aparat medical care va contribui atat la cresterea…

- Fundația Corporativa Michelin, parte a Grupului Michelin, sprijina comunitatea locala prin imbunatațirea serviciilor medicale din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Ploiești, investind in dotarea cu echipamente medicale. Acest proiect vizeaza echiparea sectiei Neurochirurgie a Spitalului Judetean…

- Numarul tot mai mare de viroze respiratorii din judet, dar si si decesul provocat de gripa inregistrat la o fetita de numai patru ani, a determinat conducerea Spitalului Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” Baia Mare sa ia masuri drastice. Astfel, incepand de marti, 6 februarie, Sectia de Pediatrie…

- Tanara in varsta de 17 ani care a suferit luni dupa-amiaza arsuri pe 90% din suprafata corpului in urma unui incendiu a decedat la Sectia UPU a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov, a declarat pentru Agerpres prefectul Brasovului, Marian Rasaliu. Potrivit sursei citate, copilul tinerei, o…

- Vremea capricioasa trimite gorjenii pe patul de spital. Sectia de Boli Infectioase a devenit aproape cea mai aglomerata din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta. In fiecare zi, se prezinta aproximativ 50 de persoane cu viroze respiratorii. Num...

- Cincisprezece paturi noi, achiziționate din fonduri de la Consiliul Județean Alba, au fost aduse, miercuri, la secția de terapie intensiva din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia. Paturile aduse pentru terapie intensiva sunt ”full option”, avand opțiuni electronice de ridicare/ inclinare,…

- Un copil in varsta de trei ani din comuna Pungesti a suferit arsuri pe 90 la suta din suprafata corpului, iar altul in varsta de un an si opt luni s-a ales cu arsuri ale cailor respiratorii, in urma unui incendiu izbucnit, luni, la locuinta lor. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Un copil in varsta de trei ani din comuna Pungesti a suferit arsuri pe 90 la suta din suprafata corpului, iar altul in varsta de un an si opt luni s-a ales cu arsuri ale cailor respiratorii, in urma unui incendiu izbucnit, luni, la locuinta lor. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- A fost confirmat diagnosticul de rujeola in cazul copilului in varsta de doi ani decedat saptamana trecuta in Sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava.

- Un copil in varsta de de 2 ani din localitatea suceveana Mitocu Dragomirnei a decedat pe 4 ianuarie in Sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava.Purtatorul de cuvant al SJU Suceava, Mihai Ardeleanu, a declarat vineri ca existau suspiciuni…

- Un copil in varsta de de 2 ani din localitatea suceveana Mitocu Dragomirnei a decedat in Sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava. Purtatorul de cuvant al SJU Suceava, Mihai Ardeleanu, a declarat pentru AGERPRES, vineri, ca exista suspiciuni…

- Pacientele internate la Sectia de Obstetrica-Ginecologie a Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu vor beneficia de conditii mai bune de cazare incepand din aceasta saptamana. Patru saloane au fost reabilitate și dotate c...

- Secția de Neonatologie a Spitalului Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare va fi dotata cu un incubator modern și cu patuțuri de ultima generație, ca urmare a Programului ”BabyCare.” In total s-au adunat peste 50.000 de lei destinați ingrijirii prematurilor, iar cei mai mulți bani, 36.000…

- Sectia de Ingrijiri Paliative din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Targoviste este locul unde pacienti in faza terminala primesc alinare. Fie ca vorbim de pacienti oncologici sau suferinzi de orice alta boala cronica, cu totii sunt primesc in fiecare zi zambete, respect si un ambient placut…

- In luna iunie 2017, Consiliul Judetean Arges a transmis o solicitare catre Ministerul Sanatatii care viza dotarea Spitalului Judetean de Urgenta din Pitesti cu aparatura de radioterapie. Ca urmare a acestei solicitari, la Sectia ...