- Cel putin patru persoane au murit, trei fiind copii, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC.Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik citat…

- Trei copii si o femeie au murit, iar alte cateva zeci de persoane au fost ranite, duminica, in urma unui incendiu izbucnite intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, relateaza site-ul agentiei Tass. "Avem informatii ca in jur de 20 de persoane…

- Flacarile au cuprins, ieri, spatii extinse ale unui centru de agrement din orasul Kemerovo, situat in estul Rusiei. Potrivit autoritatilor cel putin patru copii si-au pierdut viata in urma incendiului.

- Tragedie in orașul rus Kemerovo. Cel puțin patru copii au murit, iar alte 26 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu de proporții care a izbucnit intr-un centru comercial. Peste 60 de pompieri cu autospeciale au intervenit rapid la fața locului.

- Cel putin 14 persoane, intre care si patru copii, au murit inecati in noaptea de vineri spre sambata dupa ce barca in care se aflau circa douazeci de migranti proveniti din Turcia s-a rasturnat in sud-estul Marii Egee, a anuntat politia portuara...

- Tragedie uriașa petrecuta in Anglia, acolo unde o buzoianca de 36 de ani, mama a doi copii minori, a murit in urma unui accident rutier cumplit. Corina Diaconu era stabilita acolo de aproape 6 ani, iar acum se intoarce in țara, in sicriu. Pentru a repatria trupul neinsuflețit al femeii, familia are…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca au fost confirmate alte doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 61 de ani si de o femeie de 58 de ani. De la inceputul sezonului sunt raportate 73 de decese. Potrivit INSP, este vorba despre un barbat in varsta…

- Epidemia de rujeola declanșata in ianuarie 2016 in Romania face și acum noi victime. Doi copii au murit, unul in varsta de 8 luni, celalalt de 10 luni, ambii din Bacau. Numarul deceselor a ajuns la 40! Pe langa aceștia, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana la data…

- Cel putin 26 de persoane au murit, vineri, in urma unui incendiu produs la o clinica de reabilitare psiho-sociala pentru persoanele dependente de droguri din capitala azera Baku, a anuntat un oficial din Ministerul Sanatatii citat de agentia Reuters.

- O femeie de 30 de ani a murit, iar mama ei, in varsta de 70 de ani, a fost transportata la spital, in stare grava, intoxicata cu fum, dupa ce apartamentul in care locuiau, in Sarata Monteoru, a fost cuprins, joi seara, de flacari, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Potrivit unui comunicat al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 60.În 26 februarie au mai fost confirmate ale decese, astfel: o femeie de 82 de ani, din jud.Cluj,…

- Un front de aer polar a adus ger si viscol in cea mai mare parte din Europa, a cauzat cel putin zece decese in ultimele trei zile si a perturbat grav traficul aerian, rutier si feroviar, informeaza site-ul postului France 24.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, luni, ca alte trei persoane si-au pierdut viata din cauza virusului gripal, fiind vorba despre doi barbati de 75 si 79 de ani si o femeie de 49 de ani, nevaccinati, care aveau si alte probleme de sanatate. Numarul total a ajuns la 57. Potrivit…

- Cel putin 25 civili, intre care sapte copii, au fost ucisi in atacuri aeriene care au vizat ultima reduta a gruparii Statul Islamic (SI) in estul Siriei, a anuntat luni Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a mai transmis de asemenea ca 10 civili au murit in noi raiduri aeriene si…

- O grupare de crima organizata din Dublin ce are la conducere un traficant de droguri dorește anihilarea rivalilor cu orice preț. Gruparea, ce activeaza la nivel internațional și-a „infaptuit” o așa-zisa „lista a morții”, unde cei vizați sunt trecuți și, mai apoi, anihilați.

- O femeie in varsta de 60 de ani a murit, luni, in urma unui incendiu violent la un atelier de tapiterie pentru autoturisme, in localitatea harghiteana Siculeni. Peste 20 de pompieri intervin sa stinga flacarilor, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cel putin cinci persoane au murit si alte sapte au fost ranite in urma unui atac cu masina-capcana comis duminica in orasul Qamishli din nord-estul Siriei, a anuntat politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cel putin 5 adolescenti au murit intr-un incendiu care a cuprins un centru de detentie pentru delincventii juvenili din Peru. Flacarile s-au extins dupa ce detinutii au dat foc saltelelor din camere.

- Un producator de medicamente din Japonia a anuntat ca a dezvoltat o pilula care poate elimina virusul gripal in prima zi de la administrare, pe fondul celei mai grave epidemii de gripa din Statele Unite din ultimii ani, relateaza site-ul publicatiei The Wall Street Journal.

- O femeie in varsta de 78 de ani, din Capitala, a murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 17 de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica.

- Cel putin o persoana a murit dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire aflata in vestul Londrei, provocand evacuarea locatarilor, a informat, miercuri, brigada de pompieri, informeaza site-ul agentiei Reuters si postul BBC.

- Pompierii militari intervin la stingerea unui incendiu in localitatea Șinca Veche. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca sunt doua victime, o femeie și un copil .de doi ani „A fost solicitata intervenția unui elicopter…

- Un barbat a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a fost izbit in plin de un șofer care circula regulamentar. Victima traversa printr-un loc nepermis drumul național 5 din Jilava.

- O femeie de 55 de ani din localitatea Sangerei Noi, raionul Sangerei, s-a stins din viata in noaptea de 1 februarie. Aceasta s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon, emis de soba defecta din locuinta sa.

- Cel putin 11 oameni au murit intr-un incendiu de amploare care a mistuit un bloc de locuinte din nordul Japoniei. Autoritatile se tem ca numarul victimelor ar putea creste, intrucat mai multe persoane au fost date disparute.Cladirea cuprinsa de flacari are trei etaje.

- Cel putin 37 de copii au murit si alte 12.000 de persoane au fost spitalizate ca urmare a epidemiei de gripa din Statele Unite, iar autoritatile sanitare avertizeaza ca epidemia continua sa se extinda, relateaza site-ul BBC News.

- 37 de oameni au murit intr-un incendiu de la un spital din Coreea de Sud. Peste 70 de oameni sunt raniți. Focul ar fi inceput in secția de urgența din spitalul Sejong, din sud-estul orașului Miryang.

- O femeie si cei doi copii ai ei, de 2, respectiv 1 an, au murit, iar alte 2 persoane au fost ranite, joi seara, in urma unui accident rutier produs pe DN12, intre Gheorgheni si Miercurea Ciuc, dupa ce un autoturism a derapat si a fost lovit de o alta masina.

- Cinci persoane au fost intoxicate cu fum, iar 32, printre care si patru copii, au fost evacuate in urma unui incendiu izbucnit marti dupa-amiaza intr-un apartament situat la parterul unui bloc din municipiul Botosani, doua dintre persoane ranite fiind in stare grava.Pompierii au fost solicitati…

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite in urma unui incendiu ce a avut loc sambata seara intr-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, intr-o casa din satul Izesti, comuna Baltesti (judetul Prahova), o femeie de 74 de ani fiind gasita moarta de catre echipele de interventie.

- Opt copii au murit saptamâna trecuta în nordul Madagascarului în urma unei intoxicatii alimentare cauzate de consumul de carne de testoasa marina, un animal protejat, au indicat marti autoritatile sanitare locale, citate de AFP. "27 de persoane au fost victime ale unei intoxicatii…

- Incendiu violent intr-un centru de recreere din orașul portughez Tondela. Cel puțin opt oameni au murit, iar aproape 50 au fost raniți, dupa ce un reșou defect ar fi luat foc.Flacarile s-au extins rapid, inainte ca oamenii sa-și dea seama și sa iasa din cladire.

- O femeie in varsta de 44 de ani, medic de familie in comuna Siminicea, a sfarșit in condiții tragice, dupa un incendiu care a izbucnit in camera in care aceasta dormea. Mirela Andricioaie a fost gasita in stare de inconștiența, ieri dimineața, in camera in care materialele textile ardeau ...

- Ninsorile abundente fac prapad in centrul si estul Chinei. In ultima saptamana, din cauza viscolului si a inghetului, 21 de oameni au murit. De asemenea, 700 de case au fost distruse, iar aproximativ 2.800 - avariate.

- Cel putin 18 persoane au fost ucise si zeci mai mult ranite, intr o explozie din orasul Idlib din nord vestul Siriei, informeaza Reuters. Observatorul sirian pentru drepturile omului a declarat ca explozia a vizat sediul unei fractiuni rebelice minore din Idlib. Ambulantele si echipele de salvare s…

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata intr-un incendiu izbucnit intr-o cladire din cartierul Bronx, din New York, potrivit news.ro. Primarul orasului New York Bill de Blasio a declarat ca printre victime se numara si un copil de un an si ca alte patru persoane au fost grav ranite.

- Circa 40 de oameni au murit, iar alți 80 au fost raniți intr-un atac cu explozibil in orașul Kabul, capitala Afganistanului. O organizație culturala shiita a fost ținta atacului, in care a suferit insa și agenția de știri Vocea Afgana. Gruparea terorista Statul Islamic a revendicat atacul.