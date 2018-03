Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au murit, trei fiind copii, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC potrivit News.ro . Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik…

- Incendiu la un mall din Rusia, izbucnit duminica dupa amiaza. Cel puțin patru oameni au murit și alți 15 sunt raniți, dupa ce un centru comercial din orasul siberian Kemerovo a fost cuprins de flacari. Mai mulți oameni sunt blocați in cladire. “Am numarat pana acum patru morti: trei copii si o femeie”,…

- Trei copii si o femeie au murit, iar alte cateva zeci de persoane au fost ranite, duminica, in urma unui incendiu izbucnite intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Cel putin patru persoane au murit, trei fiind copii, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC.Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik citat…

- Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik citat de BBC. In videoclipurile postate pe retelele sociale se poate vedea cum iese fum de la geamuri iar pompierii evacueaza zona. De asemenea, pot fi vazute persoane care se…

- Trei copii si o femeie au murit, iar alte cateva zeci de persoane au fost ranite, duminica, in urma unui incendiu izbucnite intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, relateaza site-ul agentiei Tass. "Avem informatii ca in jur de 20 de persoane…

- Tragedie in orașul rus Kemerovo. Cel puțin patru copii au murit, iar alte 26 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu de proporții care a izbucnit intr-un centru comercial. Peste 60 de pompieri cu autospeciale au intervenit rapid la fața locului.

- Cel putin patru persoane, printre care trei copii, au murit, duminica, in Rusia dupa ce un centru comercial din orasul siberian Kemerovo a fost cuprins de flacari. Salvatorii au reusit sa salveze 120 de persoane, conform Ministerului regional pentru situatii de urgenta. Victimele se…

- Un incendiu de proportii a cuprins un bloc cu locuinte din Vietnam. 13 oameni au murit, iar 14 au fost raniti in urma tragediei. Una dintre victime s-a stins din viata dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul 19.Zeci de pompieri si patru autospeciale au fost mobilizate la fata locului.

- Peste 150 de balene au esuat vineri in statul Australia de Vest, a informat Ministerul pentru Pescuit din Australia, citat de DPA. Grupul de balene pilot cu inotatoarea scurta a esuat pe plaja Golfului Hamelin, in apropierea orasului Augusta, la 315 kilometri sud de Perth, a indicat ministerul…

- Rampa cargo a unui avion rusesc s-a defectat in timpul decolarii, iar la scurt timp dupa aceea aeroanava a pierdut cantitati mari de metale si pietre pretioase. Avionul AN-12 al Nimbus Airlines transporta aur, platina si diamante in valoare de 378 de milioane de dolari. O mare parte din aceste metale…

- Civilii din Siria continua sa fie atacati din toate partile. In timp ce in Ghouta de Est, raidurile aeriene sunt efectuate de regimul lui Bashar al-Assad si Rusia, regiunea Afrin este bombardata de Turcia. In ambele parti ale tarii, majoritatea victimelor sunt oameni neinarmați.

- Cel putin 17 persoane varstnice au fost diagnosticate cu listerioza dupa ce au mancat pepeni contaminati. Autoritatile din domeniul sanitar nu au descoperit inca modalitatea prin care s-a produs contaminarea, insa toti pepenii de la ferma respectiva au fost retrasi din magazinele de pe intreg teritoriul…

- Accident rutier grav in regiunea Kursk din Rusia. Patru oameni au murit, iar doi au fost raniti dupa ce un microbuz s-a ciocnit violent cu un automobil. Victimele au fost internate in stare grava.Potrivit informatiilor preliminare, tragedia s-a produs din vina soferului masinii.

- Autoritatile indiene depuneau eforturi vineri sa controleze un incendiu intr-o uzina chimica, in statul Maharashtra (vest), soldat cu trei morti, relateaza BBC News, conform news.ro.Politia a anuntat ca mai multe persoane au fost de asemenea ranite in acest uncendiu, la Boisar, in apropiere…

- Tanara de 33 de ani, Yulia, care a fost gasita inconștienta pe o banca dintr-un complex comercial din Anglia, este fiica agentului secret rus, Serghei Skripal, alaturi de care a fost gasita. Cei doise afla acum in stare grava la un spital din Marea Britanie. Se pare ca starea lui a fost…

- Autoritatile din regiunea franceza Hautes-Pyrenees au comunicat ca victimele faceau parte dintr-un grup de patru turisti spanioli si un ghid care schiau in afara partiei in zona comunei Aragnouet, aproape de frontiera spaniola. Ceilalti membri ai grupului au reusit sa scape de avalanse si…

- Autoritatile din Belarus sunt indignate de decizia Rusiei de a impune embargou la lapte si spun ca vor raspunde corespunzator. Avertizarea a fost facuta de liderul de la Minsk, Aleksandr Lukașenko, in cadrul unei intrevederi cu premierul tarii, Mihail Rusii.

- Noua persoane au murit dupa ce un camion a intrat intr-un autobuz plin cu oameni pe una dintre cele mai circulate șosele din Rusia. Accidentul s-a petrecut la doar cateva ore dupa ce in zona respectiva au mai murit trei oameni. In autobuzul respectiv se aflau 12 persoane…

- Peste 20 de persoane au fost evacuate, duminica dimineața, dintr-un bloc din Moreni, județul Dambovița, din cauza unui incendiu care a izbucnit intr-unul din apartamente. Doua persoane au fost...

- Peste 500 de oameni au murit in Siria, in ultimele 7 zile. ONU a decis incetarea focului pentru 30 de zile. Consiliul de securitate al ONU in unianimitate rezoluția care cere incetarea focului pentru 30 de zile in Siria pentru a da voie ajutoarelor sa soseasca in zona cu mancare și medicamente. In urma…

- ‘Balena albastra’ a revenit si a facut doua victime! Autoritatile din Rusia investigheaza moartea a doua surori vitrege care sunt suspectate ca ar fi jucat ‘Balena albastra’. Maria Vinogradova, de 12 ani, si sora ei vitrega Anastasia Svetozarova, de 15 ani, au fost gasit moarte. Cele doua se aflau pe…

- Un barbat a impușcat mai mulți oameni in sudul Rusiei cu ocazia unei sarbatori religioase denumite Maslenita. Cel puțin patru femei au fost ucise și mai multe persoane au fost ranite, scrie Xinhua.

- Un nou scandal iens zguduie sistemul de sanatate din Romania. Sunt acuzatii grave la adresa unor medici. Tatal bebelușului din Targu-Jiu care a murit e foarte revoltat pe felul in care a fost tratat acesta de catre medici și a facut o serie de marturii șocante, conform observator.tv.Citeste…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la baza…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea orasului Hasselt, situat la granita cu Olanda. Autoritatile…

- Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate, duminica dimineata, dintr-un bloc de garsoniere din orasul Târgu Neamt, în urma unui incendiu, a anuntat dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt.

- Un incendiu devastator a lasat fara acoperiș aproximativ 18 familii din Constanța, Romania in urma unui incendiu. Pompierii au luptat cu flacarile șapte ore. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

- Cel putin 11 oameni au murit intr-un incendiu de amploare care a mistuit un bloc de locuinte din nordul Japoniei. Autoritatile se tem ca numarul victimelor ar putea creste, intrucat mai multe persoane au fost date disparute.Cladirea cuprinsa de flacari are trei etaje.

- Accident rutier grav in regiunea Rostov din Rusia. Patru oameni au murit, iar 12 au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a rasturnat.Printre victime este si un copil. In total, in autobuz erau 31 de persoane.

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter s-a prabusit peste o locuinta din sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, informeaza The Associated Press. Autoritatile au precizat ca elicopterul de tipul Robinson R44 s-a prabusit peste o locuinta din…

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa ce un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut într-un râu în statul indian Bengalul de Vest, au anuntat, luni, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters. Potrivit anchetatorilor, la bordul autobuzului se aflau peste…

- Cel putin 36 de oameni au murit dupa un autobuz a iesit de pe sosea si a cazut intr-un rau in India. Potrivit anchetatorilor, la bordul autobuzului se aflau peste 50 de persoane. Autoritatile locale au precizat ca autobuzul a cazut de pe un pod aflat la 30 de metri deasupra raului Bhairav,…

- Trei persoane au murit, sambata, pe Drumul National 7, la iesirea din Orastie spre Romos, in judetul Hunedoara, in urma impactului frontal dintre doua masini, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- 37 de oameni au murit intr-un incendiu de la un spital din Coreea de Sud. Peste 70 de oameni sunt raniți. Focul ar fi inceput in secția de urgența din spitalul Sejong, din sud-estul orașului Miryang.

- O explozie urmata de un incendiu s-a produs la o conducta de gaze din orasul Poznan, Polonia. In urma deflagratiei, 20 de oameni au fost evacuati.Zeci de pompieri au luptat cu flacarile ore in sir.

- Autoritatile din capitala paraguayana Asuncion au decretat, miercuri, stare de urgenta timp de o luna dupa ce raul Paraguay a iesit din matca, pe fondul ploilor abundente din ultimele saptamani, relateaza site ul televiziunii France 24, preluat de Romania TV.Cel putin 20.000 de persoane au fost nevoite…

- Pompierii botosaneni au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Aleea Noua din municipiul Botosani.A A

- Un incendiu de amploare s-a produs la o fabrica de focuri de artificii din New Delhi, India. Cel putin 17 oameni au murit in urma izbucnirii flacarilor. Fortele de ordine au declarat ca in cladire se aflau aproximativ 50 de persoane.

- Un incendiu de amploare s-a produs intr-un parc din orasul australian Sydney. In momentul izbucnirii flacarilor, acolo se aflau aproximativ o mie de oameni. Acestia au fost imediat evacuati de catre fortele de ordine mobilizate la fata locului.

- Un autobuz a izbucnit în flacari în nord-vestul Kazakhstanului, iar în urma incidentului au murit 52 de oameni, a spus ministrul de Interne. Doar cinci persoane au reușit sa scape, fiind tratate de echipajele de salvare, conform BBC. Potrivit presei locale,…

- Cel mai activ vulcanul din Filipine, Mayon, a erupt violent. Peste 32 de mii de oameni au fost evacuati. Autoritatile locale le-au cerut turistilor sa evite zona in urmatoarea perioada. Deocamdata, nu exista informatii despre persoane ranite sau decedate.

- Accident aviatic in Columbia. Zece oameni au murit dupa ce un elicopter militar in care se aflau s-a prabusit. Potrivit armatei columbiene, victimele sunt opt soldati si doi civili. Autoritatile exclud versiunea ca aparatul de zbor ar fi fost atacat.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa din Poienile de sub Munte in spatele sediului Politiei de Frontiera. Imediat dupa alertarea prin 112, spre locul indicat au pornit reprezentanții ISU, care au luptat cu flacarile pentru a…

- Accident rutier grav in regiunea rusa Hanti-Mansiisk. Zece oameni au murit dupa ce doua automobile s-au ciocnit violent. Printre victime sunt si patru copii. In urma impactului, masinile au fost facute zob.

- 12 oameni, printre care si un copil, au murit, iar alti patru oameni au fost raniti, intr-un incendiu care a izbucnit intr-o cladire din New York. Interventia pompierilor a fost dificila din cauza temperaturii extrem de scazute.

- Doi oameni ar fi murit dupa ce un autobuz a intrat intr-o stație din Moscova, potrivit informațiilor preliminare, scrie tvrain.ru. Mash scrie ca morți nu sunt, insa ar fi vorba despre trei raniți.

- O persoana a murit pe loc dupa ce in locuinta sa din orasul Ploiesti au avut loc scurgeri de gaze. Autoritatile au intervenit de urgenta si au evacuate trei persoane, printre care doi copii.

- Atac armat in Moscova, unde un barbat a deschis focul intr-o fabrica de produse de cofetarie. Mai multe persoane au fost luate ostatice, relateaza Russia Today. Atacatorul ar fi proprietarul unei companii rivale ale celei pe care a atacat-o. Momentan, informațiile despre atacul armat sunt contradictorii.…