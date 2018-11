Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani din Braila a fost retinut dupa ce a injunghiat un barbat, apoi a demarat in tromba la volanul unei masini si a intrat in doua grupuri de pietoni, fiind ranite in total sase persoane, intre care doi copii.

- Alerta in Piatra Neamț, dupa ce o explozie a avut loc in apartamentul dintr-un bloc. Deflagrația a fost urmata de un incendiu puternic care a cuprins trei etaje și mansarda cladirii, extinzandu-se la acoperiș. Trei persoane au fost ranite in urma incidentului. UPDATE – Una din cele trei victime ale…

- O platforma care transporta un autoturism si o masina s-au ciocnit, joi seara, pe DN 2A, in localitatea Orboiesti, judetul Ialomita. Sapte persoane au fost ranite, doua fiind inconstiente, iar autoritatiile au activat Planul Rosu de Interventie.

- A fost nevoie de intervenția echipajelor de descarcerare ieri seara, dupa un accident rutier care a avut loc in Timiș, in care au fost implicate doua mașini și patru persoane. Una dintre acestea se afla in stare grava, iar celelalte trei au scapat cu rani superficiale. Incidentul s-a petrecut in jurul…

- Imobilul de apartamente este o cladire de cu 17 etaje, focul a izbucnit la etajul al 12-lea si s-a extins pana la acoperis. In urma acestei tragedii, cel putin patru persoane au murit si mai multe sunt ranite, au informat echipele de interventie. Citeste si Incendiu la Paris. Sapte…

- Un incendiu de proporții a izbucnit intr-un bloc de locuit in apropiere de Paris. Șapte persoane, printre care cinci copii se afla in stare grava, iar o femeie se zbate intre viața și moarte.

- Un important incendiu a izbucnit duminica dupa-amiaza in cartierul Landy din Aubervilliers, in apropierea Parisului. Intr-un prim bilant a fost anuntat ca 19 persoane sunt ranite, dintre care cinci pompieri si cinci copii in stare grava, potrivit europe1.fr si AFP. Pompierii au precizat ca opt persoane,…

- Zece politisti au intervenit de urgenta si au fost si ei raniti in cursul operatiunii de salvare care s-a produs duminica seara, in jurul orei locale 19:00. Dupa o jumatate de ora, focul a fost anihilat, scrie presa franceza, citand serviciile de Pompieri din Paris, potrivit Belga. La operatiunile…