Incendiu într-un escape-room din Polonia: Unul dintre proprietari a fost inculpat Unul dintre proprietarii salii de distractie din Polonia unde cinci adolescente au murit vineri intr-un incendiu a fost inculpat pentru omor din culpa, a anuntat duminica parchetul din Koszalin (nord), transmit AFP si Xinhua. Barbatul, identificat ca Milosz S., a neglijat sa instaleze iesiri de urgenta si un sistem adecvat de incalzire in escape-room-ul unde si-au gasit moartea cele cinci fete de 15 ani care venisera pentru o aniversare. Un tanar de 25 de ani a fost grav ranit in acelasi incendiu. Premierul polonez Mateusz Morawiecki s-a angajat duminica sa inchida toate spatiile de acest gen… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

