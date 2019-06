Stiri pe aceeasi tema

- Mii de migranti si refugiati, blocati in Bosnia in drumul lor catre Europa de Vest, dorm pe unde pot, in parcuri si in cladiri abandonate, si unii dintre ei mor, a indicat joi Crucea Rosie, relateaza agentia Reuters, potrivit agerpres.ro.Bosnia, ocolita de valul de migranti din 2015, se confrunta…

- Cel putin zece civili au fost ucisi, iar alti 30 au fost raniti in Siria, in urma unui atac cu rachete care a vizat o tabara de refugiati palestinieni, potrivit Agentiei Natiunilor Unite pentru Asistenta Umanitara. Atacul a vizat tabara de refugiati din Neirab, situata in apropierea orasului Alep. "Printre…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgente a anuntat luni un incendiu cu propagare rapida la un centru comercial din Afumati, la fata locului fiind trimise 17 autosepciale si 3 autoscari. Nu exista informatii cu privire la existanta unor persoane ranite.

- Poluarea este unul dintre cuvintele de ordine in aceasta perioada, dar acțiunile lasa de dorit.Este cazul Bosniei, una dintre cele mai poluate țari europene, unde raurile și lacurile țarii arata mai mult a gropi de gunoi.

- Mai multe persoane au fost ranite, dintre care una grav, si alte 17 au fost arestate la sfarsitul saptamanii trecute, intr-o serie de ciocniri nocturne intre migranti in nordul Parisului, unde se afla o...

- Cel putin 7 oameni au murit si peste 20 au fost raniti intr-un incendiu de proportii declansat intr-un zgarie-nori din capitala Bangladeshului, Dhaka. Martorii oculari au surprins scene terifiante cu oameni care au coborat pe cablurile electrice pentru a scapa de flacari.

- Varful Elvir Koljic (23 de ani) s-a accidentat in victoria obținuta de Bosnia contra Armeniei, scor 2-1, in preliminariile EURO 2020 și va rata cel mai probabil infruntarea dintre FCSB și CS U Craiova din play-off-ul Ligii 1. FCSB - CS U Craiova e duminica, de la 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- SUA și UE au denunțat duminica un miting desfașurat la Vișegrad, in estul Bosniei, unde membrii unei mișcari ultranaționaliste sarbe, a "cetnicilor“, au cantat ca pe raul Drina va "curge din nou sange", conform AFP.