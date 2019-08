Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in statul american Pennsylvania, unde cinci copii cu varste cuprinse intre opt luni și șapte ani au murit dupa ce creșa in care se aflau a luat foc.Incendiul a izbucnit noaptea trecuta și s-a raspandit cu rapiditate.

- Un copil in varsta de 3 ani a fost luat de apele involburate ale raului Provita, Prahova, dupa ce șuvoaiele au rasturnat caruța in care se afla cu tatal sau și cu un frate mai mare. Pompierii mobilizați in zona au reușit sa-l salveze doar pe unul dintre baieți.

- Asociația Club Sportiv Caiac SMile Satu Mare a depus un proiect și a caștigat finanțare nerambursabila pentru programe sportive, din bugetul local al județului Satu Mare pe anul 2019, in baza Legii 350/2005 privind regimul finanțarilor din fonduri publice alocate pentru activitațile nonprofit de interes…

- Șase persoane au murit intr-un accident de autobuz produs duminica in republica autonoma Baskortostan din Rusia. Potrivit autoritaților locale, cel puțin 13 persoane, printre care și copii, au fost ranite. Autobuzul care transporta 39 de pasageri a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat intr-un canal…

- Astazi se implinesc sase ani de sase ani de la moartea lui Barbu Danescu, primul primar de dupa 1989 al municipiului Constanta. Acesta a murit in dupa amiaza zilei de 10 iulie 2013, la numai 62 de ani, dupa ce a salvat doi copii de la inec. Tragedia a avut loc pe plaja cunoscuta sub denumirea generica…

- Incendiul de la bordul unui aparat submersibil de mare adancime al Marinei ruse, izbuncit in data de 1 iulie, la ora 20:30 locala, a dus la moartea a 14 marinari, relateaza RIA Novosti, citand un comunicat al Ministerului rus al Apararii. ”Datorita acțiunilor curajoase ale echipajului a fost stins incendiul…

- O familie de moldoveni a fost implicata intr-un accident in orașul Mirano, Italia. Barbatul in varsta de 35 de ani și fiica lui de 15 ani au murit. Mama și un fecior in varsta de 8 ani au fost grav raniți, iar alți doi copii s-au ales cu rani ușoare.

- Cel putin 14 civili, inclusiv sapte copii, au fost ucisi in raiduri aeriene care au avut loc in provinciile afgane Helmand (sud) si Kunar (est), a indicat Misiunea ONU de Asistenta in Afganistan (UNAMA)...