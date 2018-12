Incendiu într-un bloc din Zalău: zece persoane au fost evacuate Salaj: Incendiu la un bloc de locuinte din Zalau; zece persoane au fost evacuate in cursul noptii Incendiu intr-un bloc din Zalau: zece persoane au fost evacuate Zalau, 8 dec /Agerpres/ - Zece persoane au fost evacuate, in noaptea de vineri spre sambata, in urma unui incendiu izbucnit la o garsoniera dintr-un bloc de locuinte din Zalau, au informat reprezentantii ISU Salaj. "Vineri noaptea, dispeceratul ISU-ambulanta a fost anuntat prin numarul unic de urgenta 112 ca au fost observate degajari mari de fum pe scara unui bloc situat pe Aleea Astrei din Zalau. Pompierii zalauani… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

