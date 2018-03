Stiri pe aceeasi tema

- O garsoniera a ars, cateva zeci de persoane au fost evacuate, iar doua sunt intoxicate cu fum, dupa ce, joi, pe scara blocului in care locuiau a izbucnit un incendiu, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.Citeste si: Descoperire SOCANTA! Dosar de MOARTE…

- Pompierii militari au actionat astazi, in cadrul Planului Rosu de Interventie pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o aeronava, urmat de coliziunea cu un aparat de zbor de mici dimensiuni, acesta fiind scenariul unui exercitiu cu forte in teren, desfasurat de ISU. Exercitiul a avut tema ”Interventia…

- Barbatul in varsta de 52 de ani a crezut ca vorbeste cu femeie din poza de profil, motiv pentru care s-a decis sa o ajute atunci cand femeie i-a cerut suma de 40.000 de euro, scrie monitorulsv.ro. Citeste si Incendiu puternic la Brosteni. Acoperisul unui complex comercial a luat foc Cand…

- Un incendiu puternic a izbucnit intr-un mare hotel din Manila, Filipine. Aproximativ 300 de clienți au fost evacuați din hotel. Pentru cinci angajați, insa, a fost prea tarziu. Pompierii nu au reușit...

- Un perete și o porțiune din acoperișul unei locuințe sociale din Gura Humorului s-au prabușit miercuri, iar o femeie a ramas captiva in interior, fiind scoasa dintre daramaturi de pompieri. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" Suceava, slt. Alin ...

- O femeie in varsta de 60 de ani a murit, in aceasta dimineata, in urma unui incendiu care i-a cuprins locuinta, in comuna Borlesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, in casa unde s-a produs incendiul se aflau doua…

- Un barbat in varsta de 43 de ani din satul Pietrosu, comuna Costesti, a murit vineri seara carbonizat, dupa ce locuinta sa a fost cuprinsa de flacari. Doua autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența Buzau au ajuns la locul anunțat, printr-un apel al unor vecini la 112, unde au gasit…

- Pompierii din Buzau intervin, vineri, pentru stingerea unui incendiu produs la locomotiva unui tren de persoane, aproximativ 300 de calatori fiind în vagoane. Mecanicul a observat fum la compartimentul motor si a alertat autoritatile, scrie Mediafax.ro.

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, sublocotenent George Cretu, incendiul a cuprins un apartament de circa 50 de metri patrati in care traiau o femeie de circa 40 de ani si mama acesteia, de circa 70 de ani. Doua echipaje de pompieri cu doua autospeciale de stingere incendii cu apa…

- TRAGEDIU O femeie de 80 de ani, Maria Putanu, din satul Armasoaia, comuna Pungesti, si-a pierdut viata intr-un incendiu devastator, care i-a cuprins in seara de 28 februarie, casa. Focul i-a mistuit batranei casa si i-a luat viata. Batrana locuia singura, dar de ceva vreme mai statea cu ea inca o femeie…

- Incendiu la o casa de locuit pe strada Paltinisului din Baia Mare. Pompierii au fost alertati in jurul orei 20.00 ca o locuinta din zona a luat foc. Imediat la fata locului s-a deplasat un detasament ca sa incerce sa lichideze focul. Se pare ca este vorba despre o casa de pe Craica. Stire in […] The…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea intervine astazi cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma, 1 echipaj SMURD, pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in municipiul Tulcea.Din primele informatii…

- Zi de foc pentru pompierii prahoveni. Acestia au intervenit in mai multe puncte din judet. Ultimul dintre ele s-a petrecut cu putin timp inainte la Busteni. Mai precis in cartierul Poiana Tapului. Cosul de fum al unei locuinte a luat foc. La sosirea pompierilor, in dormitorul casei a…

- Un copil de aproximativ trei ani și o femeie au fost gasiți morți, luni dupa-amiaza, cu gatul taiat intr-o casa cuprinsa de incendiu in orașul bacauan Targu Ocna. Trupurile celor doua victime au fost scoase din locuința de catre vecini inainte ca pompierii, solicitați la numarul de urgența 112, sa ajunga…

- Statia de pompieri Babadag intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in localitatea Ceamurlia de Jos, judetul Tulcea.Potrivit ISU Delta Tulcea, nu exista victime in urma incidentului.Se intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si sase subofiteri.Sursa…

- Pompierii au fost chemați miercuri dimineața pe strada 1 Mai din Buhuși, județul Bacau, dupa ce flacarile au cuprins locuința unei femei de 87 de ani. Vecinii știau ca are probleme de sanatate și se deplaseaza foarte greu, insa nu au mai putut sa o... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- INTERVENTIE….O batrana din Barlad a fost la un pas sa isi piarda viata dupa ce acoperisul casei ei a luat foc. Femeia locuia singura in locuinta de pe strada Traian iar vecinii povestesc ca avea multe lucruri adunate si depozitate in podul casei. Din fericire nu au fost victime. Pompierii intervin in…

- Zilele trecute, un brașovean in varsta de 62 de ani care plecase la cumparaturi a avut parte de o surpriza neplacuta la intoarcere. In momentul in care s-a intors de la cumparaturi, proprietarul, care locuiește singur, a gasit ușa apartamentului descuiata și a dat nas in nas cu unul din cei doi hoți…

- Pompierii bacauani au fost alarmați duminica dupa-amiaza de izbucnirea unui incendiu intr-o casa din satul Ungureni. Cei care au sunat la 112 au anunțat și ca e posibil ca proprietara locuinței, o femeie de 75 de ani, sa fi cazut victima flacarilor.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuinta din Ovidiu, judetul Constanta. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Dobrogea al Județului Constanța au fost solicitați, vineri dimineața, sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuința din Negru Voda, județul Constanța.

- Un incendiu, soldat cu moartea unui barbat de 70 de ani, a avut loc la o baraca improvizata de pe strada Marginașa, din Cluj-Napoca.”Ca urmare a solicitarii primite, în cusul serii trecute, pentru stingerea incendiului izbucnit la o baraca improvizata pe str. Marginașa, din…

- O femeie insarcinata a ajuns la spital in urma unui atac de panica survenit in timpul incendiului izbucnit in gospodaria sa, cel mai probabil de la jarul cazut din soba. Potrivit unui comunicat remis, marti, AGERPRES de Biroul de presa al ISU Suceava, militarii Garzii de Interventie Siret si ai Detasamentului…

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a anuntat o explozie a unei butelii la o casa de pe str. Teiului nr. 18, din municipiul Constanta. Explozia a fost urmata de un incendiu.Doua autospeciale de la Port se indreapta spre locul evenimentului. Potrivit ISU Dobrogea, din primele informatii, nu sunt victime.Stire…

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a anuntat un incendiu la o cladire de pe strada Cuza Voda din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, cladirea este dezafectata.Pompierii se indreapta spre locul interventiei cu doua autospeciale de stingere de la Detasamentul Fripis. ...

- Pompierii targovișteni au fost alertați prin apelul unic de urgența 112 sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuinta situata pe strada Matei Basarab din Targoviste. Imediat pompierii s-au deplasat la fața locului cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit . …

- Un barbat de 35 de ani din Suceava a gasit o modalitate inedita de a face bani! Si-a facut un cont de facebook fals, in care s-a dat drept femeie si a intrat in conversatii cu diferiti barbati....

- Pompierii militari intervin la stingerea unui incendiu in localitatea Șinca Veche. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca sunt doua victime, o femeie și un copil .de doi ani „A fost solicitata intervenția unui elicopter…

- Pompierii intervin pentru stingerea focului, au precizat reprezentantii dispeceratului ISU Maramures. Surse din cadrul unitatii medicale au precizat ca nu se impune evacuarea pacientilor din incinta.

- Mama unei fetite de doi ani din Suceava este cercetata dupa ce copila a cazut intr-o oala cu apa clocotita si a suferit arsuri pe 25% din suprafata corporala, dar nu a dus-o la spital, de teama repercusiunilor. Autoritatile au fost sesizate dupa cateva zile de catre un vecin.

- Incendiu violent, in aceasta dupa-amiaza, in Constanta. O casa a fost cuprinsa de flacari uriase, care amenintau sa se extinda, asa ca vecinii au sunat imediat la 112. Oamenii cred ca omul strazii care locuieste in casa parasita a dat foc la ceva sa se incalzeasca, a plecat, iar flacarile au cuprins…

- O femeie a fost ranita grav, joi dimineata, in urma unei explozii care a avut loc in locuinta sa din Hantesti, judetul Suceava. Deflagratia nu a fost urmata de incendiu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat de 67 de ani a murit, duminica, dupa ce in locuinta sa din Dej a izbucnit un incendiu. La primele ore ale dimineții doua autospeciale, insoțite de un echipaj de prim ajutor SMURD au intervenit pentru stingerea unui incendiu, la o locuința particulara de pe str. Triajului, din municipiul Dej.…

- Poeta și publicista Maria Sleahtitchi s-a nascut la 17 ianuarie 1960, în s. Stefanesti, r-nul Floresti. Este primul dintre cei trei copii ai lui Neculai Guțanu, un funcționar originar din comuna Dolhasca, jud. Suceava, și ai Zinaidei Moraru, o țaranca din s. Pistruieni, r-nul Telenești. …

- Șoferul masinii a tras imediat pe dreapta atunci cand a observat ca de sub capota iese fum. In doar cateva minute vehiculul a fost cuprins de flacari. Pompierii au intervenit imediat si au reusit sa stinga focul, insa masina a fost distrusa in totalitate. Din primele cercetari a reieșit…

- Pompierii au intervenit duminica seara, in Gara Ronat din Timisoara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la compartimentul motor al unui tren Regiotrans. Potrivit Agerpres, care citeaza ISU Banat, un numar de 25 de persoane din doua vagoane autoevacuandu se in siguranta. 39; 39;Trenul se…

- O femeie în vârsta de 87 de ani din judetul Tulcea, imobilizata la pat, a murit, vineri noapte, în incendiul care i-a cuprins locuinta. Pompierii au stabilit ca focul a izbucnit din cauza jarului cazut din soba. Pompierii militari de la Sectia Macin au fost solicitati…

- O femeie de 90 de ani din Patarlagele si-a pierdut viata dupa ce casa in care locuia a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a izbucnit in casa femeii, iar flacarile au ars mocnit. La un moment dat, cand fumul a inceput sa iasa pe geamuri si pe sub acoperis, vecinii au sunat imediat la pompierii. Doua…

- O femeie din comuna Stanilesti a suferit arsuri pe 90% din suprafata corporala, in urma unui incendiu izbucnit, miercuri dimineata, in locuinta sa, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. La fata locului s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa si spuma…

- O conducta ce aparține Petrom din comuna Hurezani s-a spart in aceasta dimineața provocand un incendiu in urma caruia sediu Transgaz și patru mașini ce aparțianeau angajaților au ars. Pompierii se afla la fața locului. Articolul FOTO EXCLUSIV: INCENDIU teribil la Hurezani! Sediul Transgaz și mașinile…

- Incendiu izbucnit in aceasta seara la o locuința situata pe strada Transilvaniei din municipiul Buzau. Incendiul a fost sesizat de vecini care au vazut flacarile mari ce au cuprins locuința unei femei in varsta de 84 de ani. La fața locului au fost trimise doua autospeciale de stingere de la ISU Buzau.…

- Un apartament din cartierul Debarcader a fost la un pas sa fie mistuit de flacari. Fumul gros s-a impanzit pe toate etajele, air vecinii alarmati au chemat pompierii. Acum, la fata locului se afla si ambulanta. Ptoprietarul apartamentului este o persoana in varsta. Vecinii s-au temut ca acesta se…

- Pompierii au intervenit timp de cateva ore, miercuri noapte, pentru lichidarea unui incendiu puternic izbucnit la o societate comerciala din municipiul Sfantu Gheorghe care se ocupa cu reciclarea...

- Pompierii intervin, sambata seara, pentru a stinge un incendiu care a izbucnit intr-un apartament din municipiul Medias, judetul Sibiu, in urma caruia 17 persoane au fost evacuate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un incendiu s a produs in aceasta dupa amiaza la Eforie Nord, la o casa situata pe strada Marasesti nr. 15. Intervin pompierii, cu doua autospeciale de la statiile Tuzla si Eforie Un copil de patru cinci ani a ramas blocat in locuinta. Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- Trei persoane, dintre care un copil in varsta de noua ani, au ajuns la spital cu arsuri, in urma unui incendiu izbucnit la locuinta unde se aflau, in Vama, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, potrivit Agerpres. Potrivit oficialului citat, fata si tatal ei au…

