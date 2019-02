Stiri pe aceeasi tema

- Un mall din nordul Capitalei a fost evacuat, miercuri, dupa ce a fost observat fum din interiorul unui magazin de haine, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov, care mai precizeaza ca nu sunt persoane...

- Un incendiu a izbucnit, joi dupa-amiaza, in subsolul unui bloc din orasul Covasna, pompierii intervenind pentru lichidarea acestuia. Unsprezece locatari, intre care patru copii, care se aflau in apartamente la momentul respectiv au fost evacuati, fara a exista persoane ranite, informeaza News.ro.Reprezentantii…

- O fetita in varsta de 7 ani si strabunica acesteia in varsta de 82 de ani au murit, marti dimineata, in urma unui incendiu izbucnit in casa in care locuiau, in Sectorul 1 al Capitalei, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Patru case aflate pe Strada Chimirului din Sectorul 5 al Capitalei au fost cuprinse de flacari, sambata dimineața, o persoana fiind transportata la Spitalul Clinic de Urgența "Bagdasar-Arseni", anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov, potrivit Mediafax. Reprezentanții…

- Un barbat de 54 de ani din Capitala si-a pierdut viata dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon in urma unui incendiu. Tragedia a avut loc noaptea trecuta pe strada Matei Basarab din sectorul Rascani al Capitalei. Pompierii au fost chemati in jurul orei 22.

- Un incendiu izbucnit, miercuri seara, la o mașina parcata pe Bulevardul Tineretului din Sectorul 3 al Capitalei a cuprins alte patru autoturisme, mașinile fiind afectate parțial de flacari, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov.Incendiul…