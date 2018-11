Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 68 de ani, din orasul Rovinari, a murit, joi, dupa ce s a aruncat de la balconul unui apartament situat la etajul 4, dupa ce in locuinta izbucnise un incendiu, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Gorj, Florin Chisim, transmite Agerpres.roPotrivit…

- Un barbat de 68 de ani, din Rovinari, judetul Gorj, s-a aruncat, joi, de la etajul patru al unui bloc din oras, dupa ce apartamentul în care locuia a fost cuprins de flacari. Barbatul nu a mai putut fi salvat, în ciuda manevrelor de resuscitare.

- Un batran in varsta de 68 de ani, din Rovinari, a murit, dupa ce s-a aruncat de la balconul unui apartament de la etajul IV. Locuinta sa a fost cuprinsa de un incendiu, iar, cel mai probabil, batranul a intrat in panica.

- Un barbat de 68 de ani, din Rovinari, judetul Gorj, s-a aruncat, joi, de la etajul patru al unui bloc din oras, dupa ce apartamentul in care locuia a fost cuprins de flacari. Barbatul nu a mai putut fi salvat, in ciuda manevrelor de resuscitare, transmite corespondetul MEDIAFAX.

- Un barbat din Rovinari a murit dupa ce s-a aruncat de la balconul apartamentului in care locuia și in care izbucnise un incendiu. Pompierii ISU Gorj au fost solicitați sa intervina pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la etajul 4 al unui bloc din orașul Rovinari, județul Gorj. La fața locului…

- Pompierii gorjeni au intervenit joi dimineața pentru stingerea unui incendiu produs la etajul 4 al unui bloc din Rovinari, strada Zorilor. Primii ajunși la fața locului au fost pompierii din Rovinari, care au incercat sa patrunda in apart...

- O mașina in care se aflau doua persoane a lovit in plin un cap de pod, sambata dimineața. Un barbat de 50 de ani a murit in urma impactului, iar pasagerul din autoturismul sau a fost ranit. Accidentul a avut loc la Varț. Șoferul a pierdut controlul mașinii intr-un moment de neatenție…

- Un barbat de 64 de ani, din localitatea Manzalesti, a murit, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce s-a aruncat de la etajul 1 al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau. Potrivit reprezentantilor...