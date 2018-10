Incendiu intr-un bloc din Cluj. Plan rosu de interventie pentru evacuarea mai multor persoane

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE “Am intervenit la un incendiu într-un subsol la o cladire regim de înaltime P+10 etaje, 25 de persoane s-au auto evacuat, 20 de persoane au fost evacuate de pompieri (10 cu autoscara si 10 pe casa scarilor), 13 persoane au primit asistenta medicala de urgenta. La fata…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, la un autocar care se deplasa prin localitatea Izvorul Crisului si cei 29 de pasageri au fost evacuati, fara sa se inregistreze victime. Potrivit ISU Cluj, pasagerii au...

- Racirea brusca a vremii a adus primele ninsori din aceasta toamna. Mai multi turisti, surprinsi de aparitia zapezii pe Transalpina, in cursul noptii trecute, au avut nevoie de ajutor. Salvamontistii gorjeni au intervenit in zona si au gasit patru masini blocate si mai multi oameni care asteptau in interiorul…

- Un puternic incendiu a izbucnit in noaptea de luni spre marti in regiunea Pisa (Toscana), in nordul Italiei, ceea ce a dus la evacuarea a sute de persoane ca masura de precautie, au anuntat media italiene, citate de AFP, potrivit Agerpres. Focul s-a declansat tarziu luni seara in regiunea impadurita…

- Accident grav in Gorj! Noua persoane au fost ranite, luni dimineața (24 septembrie), in urma unui accident intre trei mașini in localitatea Buduhala. Din primele informatii sunt noua victime, autoritațile fiind in alerta. „In accidentul rutier din localitatea Telești, satul Buduhala, au fost implicate…

- Pompierii au fost alertati, luni dimineata, despre faptul ca la o ferma de porci din Tichilesti a izbucnit un incendiu, astfel ca au intervenit cu mai multe autospeciale. Salvatorii de la ISU Braila au reusit in cele din urma sa stinga focul, insa din pacate, s-a constatat ca in jur de 1.700 de porci…

- Patru persoane a fost ranite in urma unei explozii dintr-un bloc de pe bulevardul Basarabia din Capitala si, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, explozia a fost urmata de incendiu. Primele verificari arata ca explozia pornit de la o butelie.

- Desfașurare de forțe, marți dupa-masa, la Primaria Municipiului Timișoara. Cei de la ISU Banat au facut un exercițiu de intervenție la incendiu pentru a fi pregatiți in caz de nevoie. Salvatorii au intervenit cu mai multe autospeciale și spun ca aproximativ 500 de persoane au fost evacuate din cladire.