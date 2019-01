Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne al Spaniei, Fernando Grande-Marlaska, a anuntat ca va trimite politia nationala in Catalonia daca autoritatile locale nu fac mai multe pentru a opri proteste precum cele care au dus la inchiderea unor autostrazi in weekend, scrie Reuters, informeaza News.ro.Grande-Marlaska…

- O mica formatiune de extrema dreapta, Vox, a reusit duminica sa intre in forta in parlamentul Andaluziei, castigand 12 locuri la alegerile regionale, situatie ce ofera majoritatea partidelor de dreapta in aceasta regiune din sudul Spaniei guvernata de 36 de ani de Partidul Socialist (PSOE), dupa…

- Liderul britanic se intoarce sambata seara la Bruxelles inainte de summitul crucial pentru Brexit, programat duminica, pentru "ultimele ajustari". Asta, in contextul in care premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a amenintat ca se va opune acordului daca textul nu este amendat in privința statutului Gibraltarului,…

- O persoana si-a pierdut viata si 49 au fost ranite, dintre care cinci grav, dupa ce un tren de navetisti a deraiat marti in localitatea Vacarisses, in apropiere de Barcelona, ca urmare a unei alunecari de teren dupa ploile torentiale care au cazut in ultimele zile in Catalonia, potrivit ultimului bilant…

- O explozie urmata de un incendiu s-a produs la o fabrica de produse pirotehnice din sudul Spaniei. Trei oameni au murit, iar trei au fost raniti urma deflagratiei.Explozia a avut loc in depozitul in care se pastrau produsele explozive.

- Circulatia trenurilor de mare viteza AVE a fost intrerupta miercuri dimineata in gara Barcelona Sants la cererea Mossos d'Esquadra, politia din provincia spaniola Catalonia, care a activat dispozitivul TEDAX, echipa insarcinata cu dezactivarea dispozitivelor explozive, relateaza publicatia La…

- Mai multe regiuni din Franța și Spania sunt sub zapada, dupa ce vestul Europei a fost lovit de un val de vreme extrema. In Franța sute de oameni au ramas izolați din cauza zapezii, iar in Spania transportul a fost intrerupt și mii de locuințe au ramas fara curent electric, scrie The Local. Zeci de localitati…