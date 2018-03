Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 20 de persoane au murit dupa ce o puternica furtuna tropicala a lovit Madagascarul in timpul week-end-ului, au informat luni oficiali locali, citati de DPA. Potrivit Biroului national pentru managementul riscurilor si dezastrelor, circa 19.000 de persoane au fost afectate de furtuna Eliakim,…

- Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața sambata in Filipine dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste o vasa. Aeronava tocmai decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, potrivit Reuters. Cinci persoane care se aflau la bordul avionului și-au pierdut…

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce o pasarela pietonala care asigura accesul la Universitatea Florida International s-a prabusit pe o autostrada cu sase benzi. Opt masini au fost distruse. Cel putin patru persoane si-au pierdut viata, potrivit celui mai nou bilant oficial. Alte zece persoane…

- Incendiul de la Termocentrala Turceni a fost lichidat in jurul orei 04.00. Nu au fost stabilite cauzele, iar pagubele sunt in curs de estimare. Focul a cuprins marți noaptea mai multe dulapuri electrice din cadrul grupului energetic 7. Nu au ...

- Cel putin 24 de persoane si au pierdut viata in urma unui incendiu care s a declansat vineri la o clinica de reabilitare a consumatorilor de droguri in capitala azera Baku, a relatat agentia de presa locala APA, citand autoritatile, informeaza AFP.Incendiul s a declansat la ora locala 06:10 si 24 de…

- O femeie de 62 de ani din localitatea Bujor, raionul Hâncești, a fost gasita moarta în casa, cu salteaua și lenjeria de pat arsa. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, primele investigații arata ca arderea s-a produs…

- Un autoturism de teren Audi Q7 a ars, duminica dimineața, in municipiul Focșani. Autoturismul aparține fostului șef de post din Nereju, Fanuța Lazar. Incendiul a fost sesizat in jurul orei 4 dimineața, iar la fața locului s-au deplasat pompierii pentru a stinge focul. Mașina a ars in totalitate. …

- Sursa mentionata a anuntat ca in urma accidentului din Nades, circulatia rutiera a fost blocata pe ambele sensuri de mers. Soferul implicat a fost transportat la UPU SMURD Targu Mures, acuzand dureri de cap si de spate. Pompierii Detasamentului Sighisoara au intervenit cu doua autospeciale…

- “Cei trei atacatori sinucigasi au murit, la fel si alte 18 persoane. 22 de persoane au fost ranite”, a declarat Damian Chukwu, respezentant al politiei. Atacul a avut loc la o piata de peste, vineri seara, la ora 19.00 GMT. Triplul atentat inca nu a fost revendicat, insa gruparea Boko…

- Cel putin 16 masini au fost avariate joi dimineata, in urma unei explozii urmate de un incendiu care s-a produs joi dimineata la un magazin de alimentatie publica aflat la parterul unui bloc de pe bulevardul Gheorghe Sincai, a anuntat Daniel Vasile, purtator de cuvant al ISU Bucuresti Ilfov. Potrivit…

- Cel putin 19 persoane si-au pierdut viata, iar alte zeci au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata dimineata in Hong Kong, cand un autobuz supraetajat s-a rasturnat, a anuntat politia, transmite AFP.

- Un incendiu devastator a izbucnit vineri dimineata la mai multe locuinte improvizate din Medgidia. Focul s-a extins cu repeziciune și a cuprins zece gospodarii in care locuiau 18 familii, un total de 43 de persoane. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii…

- Incendiul declansat la etajul 1 al cladirii Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti s-a limitat la camera tehnica, iar pagubele au fost minore, in zona nefiind persnal medical, pacienti sau vizitatori, intrucat este program doar dimineata, iar incendiul a fost lichidat doar cu extinctoare, iar…

- Cinci autospeciale de stingere actioneaza la Spitalul Universitar de Urgenta din Bucuresti, dupa ce un scurtcircuit la un transformator electric a degajat fum la etajul 1 al unitatii sanitare.

- Cel puțin 33 de persoane au murit și alte peste 40 au fost ranite, in urma unui incendiu care a izbucnit la un spital din Coreea de Sud, in orașul Miryang, relateaza BBC News. Incendiul a izbucnit in camera de urgențe de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong. Aproximativ 200 de pacienți…

- O celebra cantareata s-a stins din viata marti dimineata, dupa ce s-a luptat cu cancerul. Potrivit declaratiilor mamei sale, vedeta de 52 de ani a murit in jur de ora patru dimineata, iar alaturi i-a fost sotul ei, compozitorul Chuck Cannon, dar si cei trei copii ai ei.

- Cazul unei tinere studente la Facultatea de Medicina si Farmacie din Oradea, a impresionat zeci de oradeni, care s-au mobilizat și au donat sange pentru a-i salva viața. Larisa Ujvari a murit insa luni, in urma unei infecții puternice cauzate de o afecțiune renala.

- Cel putin doua persoane au murit si alte zeci au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit la un hotel din centrul orasului Praga, a anuntat politia ceha, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Incendiul s-a produs la Eurostars David Hotel, din apropiere de raul Vltava si aproape de teatrul…

- Cel putin patru indivizi au deschis focul asupra oamenilor aflati in incinta hotelului Intercontinental din Kabul, a declarat sambata, Najib Danish, purtator de cuvant al Ministerului de Interne din Afganistan, relateaza CNN.

- Incendiul care a izbucnit luni dimineata in urma unei explozii la o conducta de gaze operata de OMV Petrom in judetul Gorj a fost stins si nu au fost raportate decese, a anuntat compania petroliera, la solicitarea AGERPRES. "Azi dimineata (luni, n.r.), in jurul orei 10:40, a avut loc o…

- Cel putin opt persoane au murit si alte 50 au fost ranite in urma unui incendiu care a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica intr-un centru de agrement din nordul Portugaliei, a anuntat politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul s-a produs in localitatea Vila…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata la Montecito, in apropiere de Los Angeles, in urma alunecarilor de teren care au distrus locuinte in sudul Californiei, afectat de o furtuna puternica, a informat marti politia locala, citata miercuri de AFP. "Anuntam cu tristete ca 13 decese sunt…

- Dupa 22 de zile, a fost stins incendiul de la sonda de gaz de la Moftinu, judetul Satu Mare. A fost posibil abia dupa ce gazul a fost captat in siguranța, iar sonda inchisa. A fost o operatiune de amploare, la care au participat pompieri din 8 judete si experti ai companiei canadiene care detine, […]…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu trece prin momente grele. Tariceanu a anuntat moartea unei persoane importante din viata lui. Calin Popescu Tariceanu a postat pe pagina oficiala de Facebook un mesaj sfasietor prin intermediul caruia anunta trecerea in nefiinta a prietenului lui, Andrei Alexandru.…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, anunța ca in dimineața zilei de 4 ianuarie s-a stins din viața fostul sau purtator de cuvant, Andrei Alexandru. Fost ziarist și fost purtator de cuvant al lui Nicolae Vacaroiu, Andrei Alexandru suferea de o boala grava.Vezi și: Ambasada Olandei…

- Cel putin 11 persoane au fost ucise miercuri într-un atac sinucigas împotriva unei moschei din nord-estul Nigeriei, epicentrul conflictului cu gruparea islamista insurgenta Boko Haram, au afirmat doi oficiali militari, un localnic si un lucrator umanitar,

- Pompierii au fost solicitați sa intervina în jurul orei 21 la Herghelia Mangalia. Incendiul cuprinsese o suprafața de aproximativ cinci sute de metri patrați și toata lumea se temea de ce e mai rau. În miez de iarna, o parte din hrana cailor s-a facut scrum. Directorul Hergheliei din…

- Un copil în vârsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul de la New York, soldat cu moartea a 12 persoane, a anuntat vineri comandantul pompierilor locali, Daniel Nigro, relateaza AFP. 'Am descoperit ca focul s-a declansat într-o…

- Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, vineri, intr-un atac terorist asupra unei biserici creștine din Cairo. Și unul dintre atacatorii care au deschis focul a fost ucis de forțele de ordine. Atacatorii au deschis focul asupra persoanelor aflate in fața bisericii Mar Mina, omorand trei politisti…

- Cel puțin 15 persoane au murit intr-un incendiu care a izbucnit joi seara la ultimul etaj al unei cladiri de birouri din Mumbai, India. “Deocamdata, s-au inregistrat 15 decese”, le-a declarat jurnalistilor S. Jaykumar, comisar de politie in capitala financiara a Indiei, precizand ca o ancheta a fost…

- Cel putin 12 persoane, intre care un copil de un an, au murit intr-un incendiu care a izbucnit joi seara intr-un bloc de locuinte din cartierul Bronx, din New York. Mai multe persoane sunt ranite, patru dintre acestea fiind in stare critica. Este cel mai grav incendiu din oras din ultimii 25 de ani.…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite în explozii produse joi în capitala afgana Kabul, în apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP. Najib Danish, purtator de cuvânt al…

- Desi Sarbatorile de iarna aduc in general multa fericire si clipe frumoase petrecute in familie, pentru Crina Abrudan acest Craciun este unul negru. Tatal ei a murit in aceasta dimineata, in a doua zi de Craciun!

- Mai mult de 30 de oameni și-au pierdut viața dupa ce un incendiu uriaș a izbucnit la un centru comercial din sudul Philipinelor. Cele 37 de persoane erau agenți de call center care lucrau la Research Now Survey Sampling International (SSI), o agenție de preluare a afacerilor ce avea…

- Cel putin trei persoane au murit si alte cinci au fost ranite, în noaptea de sâmbata spre duminica, dupa ce barbati înarmati au deschis focul asupra unei cafenele din localitatea egipteana Ayat, situata la 50 de kilometri sud de Cairo. Potrivit martorilor, atacatorii purtau…

- Cel puțin 33 de persoane și-au pierdut viața dupa ce un autocar cu pelerini a cazut de pe un pod in India. Potrivit intoday.in, șoferul a pierdut controlul volanului in timpul unei depasiri. Din nefericire, cel putin 33 de oameni si-au pierdut viata, iar alti peste 15 au fost dusi la spital, dupa…