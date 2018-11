Pompierii intervin sambata dimineata, in Capitala, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament dintr-un bloc de pe strada Nicolae Titulescu, flacarile iscandu-se in balconul locuintei.



"Incendiu apartament, (...), str. Nicolae Titulescu, degajari de fum la nivelul ferestrelor, usa este inchisa, se actioneaza pentru deblocare. Incendiul se manifesta in balcon", a informat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.



La interventie au venit pompierii Detasamentului Grozavesti.