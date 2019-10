Incendiu într-un apartament din Suceava: Un bărbat a murit Potrivit acestuia, incendiul in care a decedat barbatul in varsta de 70 de ani a fost anuntat la SNUAU 112 de catre o persoana care a vazut iesind fum din apartament. La fata locului s-au deplasat pompierii militari din orasul Gura Humorului, iar dupa ce au patruns in interior au constatat ca incendiul se manifesta in dormitor si ardeau elemente combustibile. Totodata, a fost identificata si victima, inconstienta, iar echipajul de prim ajutor a declarat decesul. Potrivit ISU Suceava, nu a fost necesara evacuarea persoanelor din bloc pentru ca incendiul s-a manifestat doar in dormitorul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

