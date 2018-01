Stiri pe aceeasi tema

- Femeia acuzata ca și-ar fi agresat fiul, vineri, intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei și a lovit apoi doi polițiști chemați sa intervina, a fost plasata sub control judiciar pentru 60 de zile.

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis, sambata, arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului care si-a injunghiat mortal sotia, directoare a unei gradinite private din Sectorul 2 al Capitalei.

- O fabrica de haine, inscriptionate cu marci cunoscute, a fost descoperita in Sectorul 2 al Capitalei. Articolele ar fi fost comercializate in mai multe centre comerciale din Bucuresti, dar si online, sustin surse judiciare.

- Un barbat, in varsta de 83 de ani, a privit cum toata agoniseala sa de-o viața a fost mistuita de flacari. Batranul a reușit sa salveze din incendiu doar puiul de pisica. Ali Mese locuiește in satul Ordular, din vestul Turciei. Barbatul a provocat accidental incendiul dupa ce a incercat sa aprinsa soba…

- "Firmele de salubrizare au fost sanctionate de catre politistii locali pentru ca nu au respectat Programul de masuri si actiuni pentru deszapezirea si combaterea poleiului in Bucuresti. Operatorii de salubrizare ar fi trebuit sa tina cont de avertizarile meteo de ninsoare si sa aplice material antiderapant…

- Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, incendiul a izbucnit intr-un apartament de la etajul 4 al unui bloc din Sectorul 1 al Capitalei, din cartierul Dorobanti, iar flacarile sunt vizibile din exteriorul cladirii. Focul arde cu degajari foarte mari de fum in apartament, pe casa scarii, dar si in afara.…

- Apar noi imagini cu „politistul pedofil”, iar acaesta este surprins in ipostaze halucinante, in timp ce agresa o femeie la lift. Este vorba de o agresiune intr-o scara de bloc, din Sectorul 4 al Capitalei, acolo unde polițistul agreseaza o femeie de 43 de ani la lift și ii baga mana sub fusta, potrivit…

- O persoana a murit pe loc, iar alta a ajuns cu rani grave la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau a lovit o duba parcata, apoi s-a oprit intr-un gard. Medicii n-au mai putut face nimic pentru...

- Peste 80 de pompieri intervin vineri dimineața pentru a stinge un incendiu violent la societatea de transport public din Tulcea. Flacarile au distrus 13 autobuze, iar alte trei au fost scoase la timp din garaje, inainte de a se face scrum. Noua autospeciale intervin la fața lociului pentru a stinge…

- Eugen Stan a povestit, la audieri, ca in dimineața zilei de vineri, 5 ianuarie, a vrut sa mearga la un targ de vechituri, in Valea Cascadelor, informeaza observator.tv. Barbatul a spus ca voia sa mearga la un prieten, Adrian, care urma sa-l insoțeasca. Polițistul nu a știut, insa, sa spuna…

- Un tânar de 25 de ani a fost împușcat mortal, iar altul de 27 de ani, a fost ranit grav dupa o disputa cu niște vecini de bloc. Totul s-a întâmplat în ziua de duminica, 7 ianuarie în sectorul Botanica al capitalei, transmite IPN. Potrivit unui comunicat…

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost retinut luni pentru 24 de ore, dupa mai multe ore de audieri, informeaza HotNews.ro. El a fost prins de politisti luni dimineata. Agresorul este ...

- Politistii au depistat in seara de duminica, 7 ianuarie, cadavrul unei persoane intr-un apartament din sectorul Botanica al Capitalei. In locuinta se mai afla si un tanar ranit prin plaga cu arma de foc.

- Oribila intamplare careia i-au cazut victime cei doi frati a avut loc intr-un bloc din Sectorul 6 al Capitalei. Individul nu a avut probleme sa intre in scara blocului, care nu are interfon. I-a urmarit apoi pana la lift.

- Aproape 1.000 de kilograme de articole pirotehnice de diferite categorii au fost gasite de politisti intr-o locuinta din Bucuresti, in urma unei perchezitii domiciliare. Potrivit politistilor, doi tineri ar fi vandut produsele pirotehnice cu ajutorul mai multor persoane in zona unui complex comercial…

- Un schimb acid de replici are loc intre primarul Capitalei, Gabriela Firea, si Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, cu privire la documentele publicate din „greaseala materiala“ pe SEAP, ce arata ca procedura achizitiei pentru patinoare a fost initiata in Parcul…

- Desi edilii Capitalei au negat existenta proiectului patinoarului in Parcul Romniceanu, arie protejata, Asociatia In Cotroceni – Oameni, Idei, Povesti are documentele care atesta ca proiectul era demarat si urma a fi implementat.

- Cererea noua de spatii de birouri reprezinta aproape jumatate, respectiv 49%, din activitatea totala de inchiriere desfasurata in cel de-al treilea trimestru din 2017 in Bucuresti, potrivit datelor companiei de consultanta imobliara CBRE privind piata de birouri pe trimestrul al treilea al acestui…

- Piata "Bogdan Voievod" din sectorul Rascani al Capitalei se inchide, iar in locul ei va fi construita o alta cladire. Anuntul a fost facut de seful Directiei Comert, Marcel Zambitchi, la sedinta serviciilor municipale.

- Un apartament din sectorul Centru al capitalei a luat foc. La fața locului se afla trei autospeciale, scrie protv.md. Incendiul a izbucnit in jurul orei 13:50. Nu se știe deocamdata daca sunt victime.

- Incendiile care au cuprins California sunt cele mai puternice din istoria Statelor Unite. Flacarile s-au extins pe o suprafata de peste 110 mii de hectare. Pompierii sunt in alerta intrucat nu reusesc sa tina sub control focarele.

- Caile de acces in curtile blocurilor din sectorul Rascani al Capitalei vor fi reabilitate. Decizia a fost luata la sedinta de ieri a Primariei. Asta dupa ce locuitorii strazilor Kiev, Alecu Ruso si Dimo s-au plans ca drumul spre casa a devenit o provocare pentru ei.

- Mama ucigașei de la metrou rupe tacerea. Femeia nu poate ințelege cum fiica ei a fost in stare de o asemenea crima teribila și vrea sa apeleze la ajutorul unui preot. Femeia care marți a impins-o pe Alina Ciuca pe linia de tren inainte de a intra metroului in stația Dristor 1 și apoi i-a dat un picior…

- O femeie in virsta de 64 de ani a fost gasita ieri, 14 decembrie, la pamint in sectorul Ciocana al Capitalei, linga blocul locativ de pe strada Mircea cel Batrin in care avea apartament. Fiica sa a fost cea care a alertat de urgența Serviciul 903. Potrivit poliției, victima locuia in satul Izbiște,…

- Bucurestenii din sectorul 6 al Capitalei au la dispozitie, de marti, un centru medical ambulatoriu, „Sfantul Nectarie”, care se adreseaza indeosebi persoanelor nevoiase si care sunt deja inregistrate in programele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 (DGASPC).

- Romexpo intentioneaza sa vanda un teren intravilan de aproximativ 15.000 de metri patrati si in valoare de 4,7 milioane de euro plus TVA, situat in proximitatea Bulevardului Expozitiei, catre societatea Akcent Construction Projects, controlata de o anume Francisca Niculae, persoana implicata alaturi…

- O batrana de 77 de ani, din județul Vaslui, a fost gasita carbonizata, sambata seara, in locuința sa in urma unui incendiu care, de altfel, i-a distrus și casa. Pompierii urmeaza sa stabileasca, in urma unei anchete, cauza incendiului. Un incendiu puternic a cuprins locuința unei femei de 77 de ani,…

- A fost panica la un camin de nefamilisti din Sectorul 1 al Capitalei. In toiul noptii, o camera de la parterul cladirii a luat foc, iar un barbat a suferit arsuri grave pe jumatate din suprafata corpului. Este pe patul de spital acum.

- Un incendiu a izbucnit, joi , intr-un apartament dintr-un bloc de pe bulevardul Magheru din Capitala, in zona inregistrandu-se degajari mari de fum, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov…

- Doua masini au fost facute scrum, dupa ce au fost cuprinse de flacari pe o strada din sectorul Botanica al capitalei. Doua echipaje de pompieri au intervenit pentru a stinge incendiul, scrie protv.md Potrivit pompierilor, incendiul a izbucnit in jurul orei 4:00. Un Mercedes si o Toyota…

- Actrița Cristina Stamate a murit, azi dimineața, la Spitalul Floreasca, la o zi dupa ce Stela Popescu a fost inmormantata. Dupa ce s-a anunțat decesul, vecinii artistei s-au ocupat de pregatiri, inclusiv de selectarea hainelor pentru inmormantarea Cristinei Stamate. Artista locuia intr-un apartament…

- Șoferii mai multor troleibuze au fost nevoiți sa staționeze pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica al capitalei, cel mai probabil motivul ar fi o pana de curent. Din aceasta cauza traficul din zona a fost blocat, astfel au fost create incomoditați pasagerilor care au fost nevoiți sa mearga pe jos…

- Corbeanca este cunoscuta ca fiind una dintre cele mai exclusiviste localitați aflate la marginea Capitalei, cu proprietați numai una și una și prețuri pe masura. Exista insa și excepții, daca iți dorești sa cumperi aici o locuința. Cea mai ieftina casa de vanzare in Corbeanca poate fi achiziționata…

- Termenul de luni, 20 noiembrie, al procesului în dosarul Colectiv a fost amânat pentru data de 4 decembrie din lipsa de procedura, informeaza luni Mediafax. Luni, mai multe persoane, apartinatori si victime ale incendiului din clubul Colectiv, au fost introduse în cauza ca…

- Pana la aceasta ora, 3,84% dintre alegatorii din Chișinau s-au prezentat la urne pentru a-și exprima opțiunea in cadrul referendumului de revcare a primarului de Chișinau, Dorin Chirtoaca, inițiat de socialiști. Cei mai activi votanți sunt in sectorul Botanica, unde au mers deja la urne 4,99% dintre…

- Mai multe case de vanzare de la marginea Bucureștiului pot fi cumparate daca ai un buget de 60.000 de euro. Cu acești bani gasești proprietați cu 3 sau 4 camere, in principal, in sudul Capitalei. Sunt disponibile, in prezent, cu acest preț case in Clinceni, Berceni, Domnești sau Bragadiru, dar și intr-o…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineața, la o casa din Sectorul 2 al Capitalei. Din cauza flacarilor, un barbat a fost ranit. Incendiul s-a declanșat in jurul orei 9.45, la o casa situata pe strada Sfantul Ștefan nr. 18. Flacarile s-au manifestat la parter, unde a ars o suprafața de 12 mp. Conform…

- O locuitoare a Capitalei, in varsta de 28 ani, a fost jefuita de un necunoscut, in timp ce se deplasa spre domiciliu pe strada N. Dimo din sectorul Rascani.Potrivit oamenilor legii, incidentul a avut loc in jurul orei 23:30, pe o portiune de strada mai putin iluminata.

- Accident grav in sectorul Botanica al Capitalei. Un pieton a fost lovit pe trecere de o mașina.Potrivit ultimelor informații, victima zace la pamant, nemișcata. La fața locului a sosit o ambulanța și poliția.Cu mai multe detalii revenim mai tarziu.

- Un microbuz de pe linia 184 a ajuns noaptea trecuta intr-un copac. Soferul in varsta de 66 de ani aflat la volanul autovehiculului s-a ales cu rani usoare. Accidentul s-a produs pe strada Podgorenilor din sectorul Rașcani al Capitalei.

- In sectorul Ciocana al capitalei, pe str. Ginta Latina, 17, va fi edificata o rastignire „Sfinta Cruce”. O decizie in acest sens a fost votata de Consiliul Municipal Chișinau. Potrivit deciziei CMC, cheltuielile pentru elaborarea documentației de proiect și edificarea rastignirii, precum și de amenajare…

- O femeie de 35 de ani și-a pierdut viața, iar o tânara de 18 ani a fost grav ranita, suferind arsuri pe mare parte din suprafața corpului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, ieri seara, pe o strada din Sectorul 2 al Capitalei. Impactul a fost urmat de un incendiu de proporții care a cuprins…

- De catvea zile, pe Șoseaua Pantelimon din Sectorul 2 al Capitalei, poliția locala a inceput eliberarea carosabilului de mașinile parcate in zonele cu staționarea interzisa. Aplicarea, in sfarșit, a Legii a dus la o circulație fluenta și reducerea pericolului de accidente.