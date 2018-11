Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Incendiul din apartament a fost lichidat, iar medicii continua resuscitarea barbatului. Deocamdata, victima nu raspunde manevrelor. Barbatul are 68 de ani. UPDATE: Barbatul care s-a aruncat in gol este resuscitat in acest moment. Un incendiu a izbucnit, in aceasta dimineata, ...

- Incendiul de la subsolul Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare a fost provocat de un scurtcircuit intr-o incapere ce are destinatia de croitorie, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Somes Satu Mare, Adriana Pop. Potrivit acesteia, incendiul…

- Scene desprinse din filme in Timisoara. Un tanar in varsta de 20 de ani, consumator de etnobotanice, a cazut de la etajul 4 al unui bloc. Fara sa fie constient de impact sau de traumatismele suferite, tanarul s-a ridicat si, ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat, a urcat inapoi in apartament. Pe scari.…

- Pompierii intervin sambata dimineata, in Capitala, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament dintr-un bloc de pe strada Nicolae Titulescu, flacarile iscandu-se in balconul locuintei."Incendiu apartament, (...), str. Nicolae Titulescu, degajari de fum la nivelul ferestrelor,…

- Incendiul de la Hotel Roma a izbucnit in seara de 19 octombrie. Focul a pornit atunci din zona terasei și s-a extins ulterior la cladire. Incendiul, spun pompierii, a pornit din cauza focului deschis in spații deschise. Mai exact, din cauza unei țigari aprinse, aruncata la intamplare de persoane…

- Romanul a murit, dupa ce a ars de viu in urma unui accident in care au fost implicat un camion și o alta mașina. In urma ciocnirii violente, și-a pierdut viața și șoferul care ar fi provocat nenorocirea. Incidentul șocant a avut loc in zona industriala a localitații Pioltello, din apropiere de Milano.…

- Un barbat de 38 de ani, din localitate Sendriceni, a fost retinut, joi, de politisti, dupa ce ar fi incendiat intentionat peste 250 de tone de furaje, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ , Maria Carp citat de Agerpres.ro. Potrivit politistilor, barbatul,…

- Bucataria unui apartament a fost cuprinsa de flacari, proprietarul locuinței suferind o intoxicație cu fum, fiind transportat la Unitatea de Primire Urgențe Arad de catre echipajul medical al SMURD sosit la fața locului. In aproximativ jumatate de ora Detașamentul de Pompieri Arad – care a intervenit…