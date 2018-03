Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu izbucnit in timpul unei tentative de evadare dintr-o sectie de politie din Venezuela a provocat moartea a cel putin 68 de persoane, a anuntat miercuri procurorul general al tarii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Tragedie in orașul rus Kemerovo. Cel puțin patru copii au murit, iar alte 26 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu de proporții care a izbucnit intr-un centru comercial. Peste 60 de pompieri cu autospeciale au intervenit rapid la fața locului.

- Armata israeliana a atacat duminica pozitii ale Hamas din Gaza, dupa ruperea unui gard de securitate, informeaza DPA preluat[ de agerpres. "Ieri, gardul de securitate dintre Israel si Fasia Gaza a fost deteriorat si a existat o incercare de a incendia un vehicul tehnic", au anuntat pe Twitter…

- Armata israeliana a atacat duminica pozitii ale Hamas din Gaza, dupa ruperea unui gard de securitate, informeaza DPA. "Ieri, gardul de securitate dintre Israel si Fasia Gaza a fost deteriorat si a existat o incercare de a incendia un vehicul tehnic", au anuntat pe Twitter militarii israelieni.…

- Santi, fiul in varsta de cinci ani al fostului portar al nationalei Spaniei, Santiago Canizares, a decedat din cauza unei afectiuni grave, cu care s-a luptat aproape un an, informeaza El Pais. Doliu in fotbal. Un jucator iubit de public A MURIT "Fiul meu Santi a murit. Cred ca ar trebui…

- Alte sase autoturisme in care se afla noua persoane au ramas blocate in zapada pe drumuri judetene din Prahova, Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova anuntand ca una dintre artere va fi inchisa pentru deszapezire. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova a anuntat ca trei…

- Un muncitor al Carierei de calcar Bistrita-Costesti a murit. Un muncitor al Carierei de calcar Bistrita-Costesti din judetul Valcea și-a pierdut viața la locul de munca, in dimineața zilei de sambata, 17 martie, fiind strivit de un utilaj pe care lucra. , a declarat ca accidentul de munca s-a petrecut…

- Un avion turcesc s-a prabusit duminica in sud-vestul Iranului, a anuntat televiziunea de stat iraniana, citata de Reuters. Este vorba despre un avion privat care s-a prabusit la 370 de kilometri sud de Teheran. Ultimele cuvinte ale pilotului avionului prabusit: "Asta este, am dat de naiba!"…

- Presedintele american Donald Trump a precizat ca Phenianul doreste "sa faca pace" si a explicat ca nord-coreenii nu vor mai face teste cu rachete pana la intalnirea sa cu liderul Kim Jong Un, care ar trebui sa aiba loc pana in luna mai. "Cred ca vor sa faca pace. Cred ca este timpul", a declarat…

- Actorul David Ogden Stiers, cunoscut pentru rolul arogantului maior Charles Emerson Winchester III din serialul M.A.S.H., a murit sambata, la varsta de 75 de ani.Citește și: Soferii de pe bancheta din spate conduc Polonia, Romania si Republica Ceha in directia gresita. Este Italia urmatoarea?…

- Cel putin 26 de persoane au murit, vineri, in urma unui incendiu produs la o clinica de reabilitare psiho-sociala pentru persoanele dependente de droguri din capitala azera Baku, a anuntat un oficial din Ministerul Sanatatii citat de agentia Reuters.

- Liderul socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, si-a depus marti oficial candidatura la alegerile prezidentiale anticipate din 22 aprilie, un scrutin boicotat de opozitie si condamnat de comunitatea internationala, transmite AFP. "Iata planul natiunii 2025, care consta intr-o intarire a caii si a mostenirii…

- Un incendiu foarte puternic a cuprins doua locuinte si anexe gospodaresti in municipiul Radauti. Din pacate, in una dintre case se afla un batran de 90 de ani al carui trup a fost gasit carbonizat.Alarma de incendiu s-a dat luni seara, in jurul orei 19.45, pe Calea Bucovinei din municipiul Radauti.…

- Actrița Sridevi Kapoor a murit dupa ce s-a inecat in baia camerei sale de hotel din Dubai. Superstarul de la Bollywood Sridevi Kapoor a murit dupa ce s-a inecat accidental, arata rezulatele autopsiei. Femeia in varsta de 54 de ani, cunoscuta drept Sridevi, s-a inecat in cada baii din hotelul in care…

- Actrița britanica Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani, din cauze naturale, dupa cum a anunțat agentul ei. Vedeta a devenit cunoscuta pentru rolurile din The Vicar of Dibley, precum și pentru apariția in Notting Hill. „Emma a creat o mulțime de personaje. A adus zambete și bucurie multora. Ii…

- Fundasul portughez al echipei Villarreal Ruben Semedo a fost retinut, marti, ca urmare a unei sechestari si lovituri, informeaza AFP.Liviu Dragnea dezvaluie ce a discutat cu ambasadorul SUA, la intalnirea surpriza Semedo, in varsta de 23 de ani, a fost retinut in timp ce se afla la…

- O companie din Venezuela vrea sa atraga angajații cu un bonus ”motivațional” de 144 de oua. O firma de securitate din Venezuela cauta sa atraga viitori angajați cu un bonus ”motivațional” de 144 de oua pentru prestația buna la locul de munca, pe langa cei 10 dolari, salariul lunar. Avand in vedere criza…

- TRAGIC Un batran de 88 de ani, Emil Buganu, din satul Babuta, comuna Dragomiresti, si-a pierdut viata `n cel mai crunt mod: ars de viu. Incendiu a fost anuntat azi noapte, iar la fata locului au intervenit sapte subofiteri si un ofiter de la Detasamentul Barlad, cu o autospeciala de lucru cu apasi…

- Prin comparatie, in 2016, sporul natural negativ a fost de 54.316 de persoane. In 2017, s-au nascut 191.496 copii, cu 5,8% mai putini decat in 2016. Totodata, numarul deceselor a fost anul trecut de 260.775, cu 1,3% mai multe decat in anul anterior.In decembrie 2017, s‐a inregistrat nasterea…

- Un avion de tipul AN-148 ce transporta pasageri, avea 71 de persoane la bord si abia decolase de pe aeroportul moscovit Domodedovo, scriu cei de la Rusia Today . Acesta se indrepta spre orașul Orsk si disparut de pe ecranele radar la scurt timp dupa decolare, relateaza tv8.md Potrivit primelor informații, avionul…

- Un actor american care s a remarcat in productii precum serialele "Culisele puterii House of Cards" si "Cartelul Crimelor The Wire", actorul Reg E. Cathey, a murit la varsta de 59 de ani. Anuntul a fost facut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare Twitter, acesta spunand despre Reg E.…

- Rex Tillerson a declarat ca Statele Unite, Mexicul si Canada au avut deja o intrevedere trilaterala, saptamana trecuta, in cadrul careia au analizat impactul unei astfel de decizii.Tillerson a mai adaugat ca l-a informat pe presedintele american cu privire la dezvoltarea acestei idei."Mi-a…

- Un om și-a pierdut viața, iar un al doilea a ajuns la spital, in urma unui puternic incendiu care izbucnit joi dimineața in Gara de Nord din Timișoara. Au luat foc niște vagoane dezafectate, cel mai probabil, spun pompierii, din cauza focului facut de oamenii strazii.

- Statele Unite sunt aproape de a lua decizia privind impunerea unor sanctiuni de restrictionare a importului de petrol din Venezuela, a declarat, miercuri, secretarul de Stat Rex Tillerson, incheindu-si turul oficial efectual in cinci state din America Latina, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Pompierii fagarașeni au intervenit in aceasta dupa-amiaza la stingerea unui incendiu, in localitatea Șinca Veche, la fosta stație CFR din localitate, transformata in locuințe sociale. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stins incendii cu apa si spuma si trei echipaje SMURD. …

- Romanciera americana Ursula K. Le Guin, considerata unul dintre cei mai importanti scriitori de science fiction, a murit luni, la varsta de 88 de ani, a anuntat marti familia ei prin intermediul contului sau oficial pe Twitter, scrie realitatea.net.

- Cel putin 11 oameni au murit intr-un incendiu de amploare care a mistuit un bloc de locuinte din nordul Japoniei. Autoritatile se tem ca numarul victimelor ar putea creste, intrucat mai multe persoane au fost date disparute.Cladirea cuprinsa de flacari are trei etaje.

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost retinut de politie, duminica, la scurt timp dupa ce s-a alaturat unei manifestatii la Moscova. "Am fost retinut. Asta nu inseamna nimic. Veniti la Tverskaia. Nu iesiti pentru mine, ci pentru voi si pentru viitorul vostru", a scris Navalnii…

- Un atac cu bomba asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla s-a soldat cu 3 politisti morti si 14 raniti. Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si primi ordinele pentru ziua in curs, a declarat comandatul Mariano de la Cruz…

- Mark E. Smith, solistul trupei punk The Fall, din Manchester, a murit la vârsta de doar 60 de ani. Smith a fondat trupa în anul 1976 și a fost un membru constant al acesteia, fiind chiar solistul formației. Vestea ca Mark s-a stins din viața a aparut pe pagina…

- Adunarea constituanta pro-guvernamentala a Venezuelei a decis sa organizeze alegeri prezidențiale anticipate pana la sfarșitul lunii aprilie. Nicolas Maduro vrea sa profite de haosul din randul opoziției și sa iși asigure un nou mandat in plina criza economica, scrie BBC News. Președintele Nicolas Maduro…

- Cel putin doua persoane au murit si alte noua au fost ranite in urma unui incendiu ce a avut loc sambata seara intr-un hotel din centrul capitalei Cehiei, Praga, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa din Poienile de sub Munte in spatele sediului Politiei de Frontiera. Imediat dupa alertarea prin 112, spre locul indicat au pornit reprezentanții ISU, care au luptat cu flacarile pentru a…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca isi anuleaza vizita planificata pentru luna viitoare in Marea Britanie pentru a inaugura noua ambasada a SUA la Londra, transmite dpa, conform agerpres.ro. ''Nu sunt un mare fan al administratiei Obama care a vandut poate cea mai bine localizata…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii acesteia, inclusiv Rusia, mentin la acelasi nivel limitele de aprovizionare in 2018. Indicele international Brent a crescut cu 9 centi, pana la 67,87 dolari/baril, iar inainte atinsese pragul de 68,29 dolari, cel mai ridicat din luna mai…

- Accidente unul dupa altul, marți dimineața, pe DN 1, in zona localitații prahovene Comarnic. Doua persoane și-au pierdut viața, in evenimente distincte, iar in al treilea a fost implicata și o mașina de Poliție.

- Cel putin 25 de persoane au murit, sambata, dupa naufragiul unei ambarcatiuni care transporta aproximativ 150 de migranti, in largul coastelor Libiei, au anuntat, sambata, doua organizatii nonguvernamentale, conform Le Figaro.“Naufragiu al unei barci pneumatice la nord de Tripoli. Cel putin…

- Au trecut trei ani de la accidentul din ziua de duminica, 4 ianuarie 2015, in care, pe o vreme cainoasa, au murit doi politisti din Harsova, judetul Constanta.Este vorba despre doi politisti din cadrul Sectiei Regionale a Politiei Transporturi Constanta.Unul dintre ei era Sorin Radulescu, seful Postului…

12 persoane si-au pierdut viata, ieri, intr-un incendiu care a cuprins un bloc de locuinte din cartierul newyorkez Bronx, potrivit primarul metropolei americane, Bill de Blasio, citat de CBS. "Am trista datorie de a va spune ca 12 locuitori ai