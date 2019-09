Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 30 de ani si cei doi copii ai sai de un an, respectiv sapte ani au decedat intr-un incendiu care a izbucnit duminica seara in locuinta acestora din satul Savinesti, comuna Poiana Teiului din judetul Neamt. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, a declarat, luni, ca la sosirea…

- Un numar de 21 de copii din satul Canicea, comuna Domasnea din judetul Caras-Severin, au inceput anul de invatamant 2019-2020 intr-un spatiu privat, chiar daca in localitate exista o scoala noua, care nu a fost insa

- Doua fete cu varste de 12 și 14 ani din localitatea Giurcani, comuna vasluiana Giurcani au fost luate din familia maternala care le creștea in urma suspiciunii ca cea mai mica ar fi fost violata de asistentul maternal. Fata de 12 ani se afla in familia respectiva de 7 ani, iar cea de 14 ani, de la naștere.…

- Un motociclist in varsta de 72 ani a fost accidentat grav, joi, pe DN 15B, in localitatea Pipirig, de un autoturism condus de un sofer de 44 ani, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul sef adjunct Georgiana Mosu, scrie Agerpres. Potrivit primelor informatii,…

- Trupul fetitei in varsta de 8 ani care s-ar fi inecat, sambata seara, in raul Moldova, a fost gasit, marti, de pompierii ISU Neamt, la circa 12 kilometri de locul disparitiei, a declarat purtatorul de cuvant al institutiei, sublocotenentul Irina Popa. Potrivit sursei citate, trupul copilei era agatat…

- Scafandrii din cadrul ISU Iasi vor incepe, sambata dimineata, la ora 10,00, cautarile unei fetite de 8 ani care s-ar fi inecat, vineri seara, in raul Moldova, in apropierea municipiului Roman.Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Irina Popa, a declarat ca scafandrii nemteni sunt plecati in…

- Un tanar in varsta de 22 de ani și fratele sau, de 9 ani, au fost raniti dupa ce liftul in care se aflau s-a prabusit in gol de la etajul al saselea al unui bloc din municipiul Piatra-Neamt. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Irina Popa: Prin apel la 112, am fost instiintati ca un tanar…

- Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Neamt are in lucru 13 dosare cu minori care au disparut, cel mai vechi fiind din anul 2008, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, agentul sef adjunct Georgiana Mosu. Potrivit sursei citate, este vorba de 5 fete si 8 baieti.…