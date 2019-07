Incendiu în Timișoara. Peste 40 de hectare de vegetaţie uscată, cuprinse de flăcări "ISU Timis intervine cu o autospeciala de stingere si cu cinci subofiteri, alaturi de voluntarii Serviciului pentru Situatii de urgenta Sacalaz, care actioneaza cu un tractor si cu alte utilaje. Momentan nu exista pericolul de extindere la locuinte si nici traficul rutier nu este afectat", a declarat presei purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea. Deocamdata nu se poate preciza cauza care a dus la izbucnirea incendiului, dar nu este exclus sa fie vorba despre un foc pus voit de cei care doresc sa-si curete terenurile de vegetatia uscata. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

