- Reprezentantii ISU Sibiu au anuntat, sambata seara, ca un incendiu s-a produs la subsolul Sectiei Urologie a Spitalului Judetean Sibiu. "Sectia la care s-a petrecut evenimentul este Urologie, care este amplasata langa Unitatea Primiri Urgente. Se lucreaza la scoaterea fumului", au anuntat…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la acoperisul unui bloc din municipiul Focsani, judetul Vrancea, iar pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale. Locatarii s-au autoevacuat si nu s-au inregistrat victime.

- Pompierii intervin cu patru autospeciale sa stinga un incendiu in desfasurare pe acoperisul unui imobil de pe Strada Teiului, din centrul municipiului Focsani, pana in prezent nefiind inregistrate victime, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vrancea. ‘La fata locului se intervine cu…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata dimineata, la o locuinta care s-a extins la un bloc invecinat din sectorul 5 al Capitalei, trei persoane fiind ranite, anunta ISU Bucuresti-Ilfov. Pompierii cauta si alte victime.

- Un incendiu a izbucnit vineri noaptea, in jurul orei 23.00, la o locuința din lemn, din municipiul Aiud. Pompierii au fost chemați sa intervina pentru stingerea flacarilor. Potrivit ISU Alba, nu exista victime. Revenim cu amanunte. Foto: arhiva

- Incendiu in Berghin. Nu sunt victime. Pompierii intervin pentru stingerea focului Vineri dimineața, in jurul orei 8.00, 11 subofițeri, 2 ASAS ai Detașamentului de Pompieri din Alba Iulia și o ambulanța SMURD au fost nevoiți sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa, in localitatea…

- ULTIMA ORA: Pompierii barladeni au fost anunțați aseara, la 112, in jurul orelor 21.45, ca la Gura Leului, zona Garii din Barlad, la blocul G8, etajul 3, scara A, a izbucnit un incendiu. La fața locului s-a intervenit cu o Autospeciala de Stingere cu Apa și Spuma (ASAS) și cu Autoscara, plus 11 subofițeri,…

- Incendiu la un autoturism din Blaj. Pompierii intervin pentru stingerea flacarilor. Nu sunt victime Garda Blaj, formata din 5 subofițeri și o autospeciala, intervine vineri, in jurul orei 14.00, pentru stingerea unui incendiu la un autoturism, in municipiul Blaj, pe str. Cloșca. Potrivit ISU Alba,…