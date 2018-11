"Pana in prezent, ramasitele altor 13 persoane au fost descoperite, ceea ce duce numarul total al mortilor la 42. Daca inteleg bine, este vorba de incendiul de padure cel mai ucigator din istoria Californiei", a afirmat Honea intr-o conferinta de presa.



Bilantul precedent al acestui incendiu, numit "Camp Fire", era de 29 de morti, adica tot atatea victime cate s-au inregistrat in cel mai grav incendiu de padure cunoscut de acest stat american in anul 1933.



Mii de pompieri continuau sa lupte luni cu flacarile. Incendiul era inca departe de a fi stins, dar suprafata sa a fost…