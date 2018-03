Incendiu in Ploiesti. Flacari si fum gros in zona unui rezervor cu pacura

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in curtea fostei Rafinarii Astra din Ploiesti, unde flacarile au cuprins un rezervor dezafectat, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca pompierii au fost solicitati…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in Ploiesti, cartier Albert. Potrivit IJP Prahova, au fost impliat doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a fost ranita. La fata locului s-au deplasat echipaje de Politie si un echipaj al Ambulantei. In cauza,…

- Polițistul din Prahova care ar fi incercat sa se sinucida marți seara , a scapat cu viața și este internat la psihiatrie. Tanarul de 27 de ani este incadrat in Poliție de cațiva ani, iar apropiații spun ca nu și-a dorit niciodata sa fie polițist, el mergand la Academia de Poliție pentru ca așa au vrut…

- Catalin Burlacu deschide academie de baschet azi, 17 martie, in localitatea Paulești, Prahova. In posterul de prezentare al acțiunii, uriașul de 40 de ani și de 210 cm este alaturi de un puștan de 10 ani in incercarea de a promova o noua ambiție a sportivului nascut la Iași. La 40 de ani, baschetbalistul…

- Jurnalistul Dumitru Carstea, martorul care arunca bomba in curtea lui Kovesi Jurnalistul Dumitru Carstea, socrul lui Sebastian Ghita, a avut, joi seara, pe posturile de televiziune Antena 3 și Romania TV, doua interventii care arunca bomba in curtea Laurei Codruta Kovesi. Acesta a declarat in cadrul…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 16:30 pe strada Nicolae Titulescu din Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, un biciclist a fost lovit de masina. Se pare ca vinovat pentru producerea accidentului este soferul autoturismului, care nu s-a asigurat cand a schimbat directia de mers.…

- Trei copii și trei adulți au fost transportați la spital, dupa ce trei mașini s-au ciocnit, joi dupa-amiaza, in stațiunea Bușteni, din județul Prahova, cel mai probabil din cauza unui șofer care a adormit la volan. La aceasta ora, traficul rutier pe DN 1, intre Ploiești și Brașov, este blocat din cauza…

- Au intervenit in ajutorul oamenilor si in perioara in care a nins si a fost viscol, fac acelasi lucru si acum ca incalzirea vremii a dus la topirea zapezii depuse in ultimele zile. Pompierii au iesit pe teren, in ajutorul locuitorilor din zonele afectate de apa ajunsa in curti si subsoluri. Statistica…

- Marcel Marin Aflata in lupta pentru evitarea retrogradarii, colega de serie a gazarilor din C3, Flacara Moreni, s-a orientat, in iarna, asupra mai multor jucatori prahoveni care sa puna umarul la indeplinirea obiectivului, in a doua parte a sezonului. Printre cei care au ajuns sub comanda ex-petrolistul…

- Fostul deputat Vlad Cosma a fost audiat miercuri la Parchetul General, in legatura cu plangerea penala pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromitere a intereselor justitiei,…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe DN1BBlejoi- Ploiesti, la kilometrul 3+500 de metri, judetul Prahova, a avut loc un accidentrutier, in care au fost implicate 2 tiruri. Cauza producerii a fost nepastrarea distantei de siguranta, formandu-se astfel coliziunea fata-spate dintre cele…

- O femeie a fost dusa la spital, in stare grava, cu multiple leziuni cu care s-a ales dupa ce a cazut in gol de la nivelul etajului 9. Incidentul a avut loc marti dimineata, intr-un cartier din Craiova, iar victima este o tanara in varsta de 31 de ani, conform gds.ro. A urmat o adevarata […] O tanara…

- Un incendiu provocat la Ploiești de o tanara care fuma in bucatarie a produs panica printre locatarii din bloc și a dus la spitalizarea fetei, care s-a intoxicat cu fum. O adolescenta de 17 ani, din Ploiești, a fost transportata luni seara, la spital, dupa ce s-a intoxicat cu fum intr-un incendiu pe…

- Salvatorii au gasit la locul accidentului doi copii, unul de 10 ani și un bebeluș de 3 luni. In urma impactului, mama și copilul de 10 ani au suferit traumatisme și vor fi transportați la spital.Tatal, care se afla la volan, va ajunge și el la spital acuzand o stare de amnezie. Accidentul s-a petrecut…

- Dupa caderile de zapada din ultimele zile, mai multe echipaje de pompieri si jandarmi au iesit pe strazi pentru deszapezire in zona unitatilor medicale din Prahova. Zeci de lucratori ai Ministerului Afacerilor Interne au intervenit, miercuri, la Spitalul Municipal sau Spitalul Judetean de Urgenta din…

- F. T. In seara zilei de miercuri, in jurul orei 18,30, polițiști din cadrul Secției nr. 1 Poliție, in timp ce acționau pe strada Apelor din municipiu, au observat doua femei, care aveau un comportament suspect, una dintre acestea avand asupra sa doua bagaje voluminoase, pe care le-a inmanat, in fuga,…

- Procurorii DNA cer PSD Prahova documente privind campania pentru alegerile europarlamentare din anul 2014 a Dacianei Sarbu. Laura Moagher, secretar executiv al PSD a declarat, la Antena 3 ca a primit o adresa de la DNA prin care i s-au solicitat mai multe documente, „este vorba despre 19 chitanțe, toate…

- UPDATE: Incendiul a cuprins doua case si o anexa gospodareasca, focul manifestandu-se pe o suprafata de 400 mp. Nu exista victime. 38 de pompieri se lupta cu flacarile. Un incendiu a izbucnit in urma cu putin timp intr-o locuinta din Ploiesti, aflata pe strada Motilor. Potrivit…

- Comunicat de presa Veolia: "In calitate de concesionar al sistemului de termoficare ce alimenteaza orașul Ploiești, operam intreaga rețea și infrastructura aferenta acestuia. Chiar daca acest obiect suport nu apare explicit in lista bunurilor concesionate, asumam responsabilitatea exploatarii sistemului…

- O pasarela metalica, de susținere a unor conducte de termoficare, s-a prabușit, miercuri dimineața, peste calea ferata, in zona Garii de Vest din Ploiești, a anunțat IJP Prahova. Incidentul s-a produc in jurul orei 7.45 și nu a provocat victime, dar traficul feroviar este blocat. ISU Prahova, care asigura…

- • Reprezentantii lantului de magazine promit ca vor face investigatii Violeta Stoica Sub acoperirea “politicii magazinului”, Lidl Romania iși bate joc in mod constant de clienți, supunandu-i unor practici jignitoare, indiferent daca au sau nu au motive pentru a face acest lucru. Deși nu imi sta in fire…

- Incidentul a avut loc in cartierul Balduina din Roma in jurul orei 18:00, au anuntat pompierii care au fost chemati la fata locului.Craterul a aparut pe strada Livio Andronico langa un santier de constructii. 'Trotuarul s-a scufundat circa 10 metri, inghitind vehiculele parcate', au afirmat…

- "Mie mi-au distrus familia, eu sunt bolnava, cu tensiune, cu operatie de tumora. In urma acestei probleme mi-a murit si mama, in trei luni a facut un cancer galopant. Sotul meu este bolnav, avem sechestru pe apartament, avem o datorie la intretinere de peste 20.000 de lei, nu avem posibilitati, nu…

- Primarii PSD din judetul Prahova au primit azi cate un sms din partea consilierului judetean Rares Enescu. Edililor li se cerea prin sms ca maine dimineata, la ora 9.00, sa trimita fiecare cate 5 persoane pentru un protest in fata la DNA Ploiesti, anunta Digi 24.Mesajul era trimis de consilierul…

- Deputatul PSD Andreea Cosma anunta ca fratele sau, fostul deputat Vlad Cosma, nu se va prezenta, marti, la sediul DNA Ploiesti, unde a fost citat in calitate de martor intr-un dosar, intrucat el nu se afla in tara. Potrivit sursei citate, Vlad Cosma se va prezenta la audieri cand va reveni…

- Descoperire socanta, sambata seara, intr-un apartament de pe strada Cosminelor din Ploiesti. Pompierii ISU au fost solicitati sa intervina pentru a debloca usa apartamentului in care locuia un barbat in varsta de 58 de ani. Barbatul a fost gasit decedat. Potrivit ISU, acesta era mort de mai…

- (update) Pompierii au intervenit la fața locului și lupta cu flacarile. O mașina de model Volkswagen a luat foc in plina strada. Incidentul s-a intamplat pe str.Lev Tolstoi din sectorul Botanica al capitalei.

- Supraviețuire miraculoasa pentru un barbat din Tulcea care s-a prins de sarmele pentru rufe, dupa ce a cazut de la etaj. Omul a fost salvat de pompieri, dupa ce a stat atarnat mai multe ore de sarmele pentru rufe de la etajul intai. Ajuns cu picioarele pe pamant, tulceanu le-a spus militarilor ca a…

- Universitatea din București sprijina antreprenoriatul romanesc prin implementarea proiectului “SUCCESS – Startup-uri Constituite pe Competențe Economice Sustenabile de Succes” – POCU/82/3/7/106186. Proiectul este dezvoltat incepand cu luna ianuarie 2018 in cadrul programului “Romania Start Up Plus!”…

- Fostul premier al Romaniei Victor Ponta va fi citat de instanța suprema pentru a da o declarație de martor in dosarul in care Sebastian Ghița este judecat pentru fapte de corupție in legatura cu intervenții la capii poliției prahovene. La termenul de luni al procesului judecatorii au audiat mai mulți…

- Inca de cand a venit alaturi de ACS Petrolul ’52 Ploiești, adica din iarna anului 2017, salvand de la colaps echipa gazarilor, la rugamintea președintelui de onoare Mircea Dridea, Jorj Madalin Mihailovici, CEO Veolia Romania, nu a lipsit de la niciun meci oficial al „lupilor”, indiferent ca s-a jucat…

- Un batran in varsta de 77 de ani a fost gasit fara suflare, joi seara, in locuința sa din cartierul Vest. Descoperirea a fost facuta de vecini și pompieri. Cunoscuții batranului au apelat la ajutorul echipajelor de urgența pentru a patrunde in apartament, alarmați ca barbatul nu mai fusese…

- Eveniment de mare insemnatate, astazi, la Ploiesti. In anul Centenarului, judetul Prahova s-a infratit cu Straseni si Glodeni din Republica Moldova, in prezenta a sute de reprezentanti ai celor trei regiuni. Evenimentul a avut loc la Sala "Unirea" de la Palatul Culturii si a beneficiat de sprijinul…

- Cluj-Bucuresti pe jos, pentru legile Justitiei. Grupul a ajuns la 25 de persoane Clujenii care au pornit pe jos pana la Bucuresti, intr-un mars de protest fata de modificarea legilor Justitiei, urmeaza sa ajunga in Piata Universitatii sambata, dupa aproximativ 450 de kilometri parcursi. Membrii grupului,…

- Salvatorii prahoveni au intervenit la foc continuu, joi dimineata, pentru a degaja arborii doborati de vantul puternic abatut asupra orasului Sinaia. Singura veste buna este aceea ca nu au fost persoane afectate de aceste incidente. Din cate au anuntat reprezentantii ISU Prahova, majoritatea arborilor…

- Tragedie fara margini, astazi, in Ploiesti. O femeie in varsta de 79 de ani a fost gasita decedata de catre pompierii ISU Prahova solicitati sa intervina pentru lichidarea unui incendiu. Focul a cuprins apartamentul 24 al blocului 37B situat pe Aleea Catinei din nordul orasului, iar pompierii…

- F.T. Aproape ca nu a fost zi, aproape ca nu a fost noapte in care pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova sa nu fi fost solicitați, la acest inceput de an, pentru a stinge fie un autoturism care a luat foc asa, nitam-nisam, in mijloc de strada, fie…

- Persoana calcata de tramvai in București. Pompierii chemați de urgența incearca sa scoata victima care este prinsa sub roțile tramvaiului. UPDATE 20:45: Barbatul anunțat decedat dupa ce a fost lovit de tramvai a fost resuscitat și transportat la spital. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situatii…

- Un incendiu puternic a cuprins un abator aflat din comuna prahoveanu Targșoru Vechi. Zeci de pompieri au intervenit pentru a stinge flacarile, inainte ca acestea sa se extinta. In curtea abatorului se afla și doua rezervoare de combustibil. Peste 40 de pompieri au intervenit cu șase autospeciale pentru…

- Peste 10.300 de imbolnaviri cu rujeola s-au inregistrat, in Romania, de la inceputul epidemiei, in ultima saptamana raportata fiind 28 de noi cazuri raportate in 7 judete si in municipiul Bucuresti astfel:PRAHOVA – 6, BRAILA – 5, MUN. BUCURESTI – 5, CALARASI – 4, CONSTANTA – 3, IALOMITA – 3, DAMBOVITA…

- Potrivit reprezentantilor Primariei, incendiul a izbucnit intr-o hala care nu face parte din activele pe care municipalitatea le-a preluat, recent, in proprietate. Pompierii s-au luptat cu flacarile timp de aproape o ora. Din primele informasii se pare ca incendiul a avut loc la hala care a provocat…

- O bubuitura puternica s-a auzit in aceasta dupa-amiaza in zona combinatului siderurgic galatean. De fapt, sursa era la Electrocentrale (CET) Galati, societate aflata pe platforma combinatului. Masini de pompieri si ambulante dar si masina pentru victime multiple au ajuns imediat la Electrocentrale.…

- Marcel Marin, Bogdan Chitic Așa cum se obișnuiește in aceasta perioada a anului, cu ocazia Sarbatorilor de Iarna, mai multe echipe din fotbalul prahovean au organizat banchete in județ. Astfel, in urma cu doar cateva zile, la o cocheta pensiune din Provița de Sus, majoritatea fotbaliștilor de la AS…

- Pompierii prahoveni au acționat cu trei autospeciale și o ambulanța SMURD pentru lichidarea unui incendiu izbucnit in cladirea CAR, situata pe strada Maramures din Ploiesti. Potrivit ISU Prahova, focul a ars mocnit, in doua camere. Au fost afectate calculatoare, echipamente de birou…

- Pompierii din Ploiești au facut o descoperire macabra dupa ce au venit sa evacueze zona. Aceștia au gasit un barbat decedat, informeaza observator.tv. Salvatorii au fost chemați dupa ce o țeava de gaze a fost avariata de o mașina care a scapat de sub control. Ulterior, șoferul a fugit de…