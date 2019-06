Incendiu în Paris, bilanţ tragic. Cel puţin trei morţi Alte 27 de persoane, dintre care un pompier, au fost de asemenea ranite usor, intoxicate cu fum. Focul a izbucnit intr-o cladire de sase etaje in care se afla un restaurant, un hammam si mai multe apartamente, a precizat un purtator de cuvant al pompierilor din Paris. Doua sute de pompieri au fost mobilizati pentru a stinge flacarile. Dintre cele trei persoane decedate, una s-a aruncat de la fereastra, iar celelalte doua au fost gasite carbonizate, a mai spus purtatorul de cuvant. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

