INCENDIU în Orman! Au intervenit pompierii din Dej – FOTO Un puternic incendiu a izbucnit sambata seara, in jurul orei 20:40, in localitatea clujeana Orman, comuna Iclod. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit doua autospeciale de stingere cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej. Din primele informații, incendiul a la un fanar, iar de acolo s-a extins și la stiva de lemne aflate in imediata apropiere. Din fericire, nimeni nu a fost ranit in urma incendiului. Pompierii urmeaza sa stabileasca cauzele exacte ale izbucnirii incendiului. Articolul INCENDIU in Orman! Au intervenit pompierii din Dej – FOTO apare prima data… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic de vegetație a izbucnit in județul Tulcea in zona localitații I.C.Bratianu. Secția de pompieri Macin a intervenit pentru limitarea efectelor incendiului de vegetație uscata și lastariș, care se manifesta pe o suprafața de aproximativ 5 hectare. Au intervenit doua autospeciale…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au fost solicitați sa intervina, in jurul orei 16:10, pentru stingerea unui incendiu in cartierul Mandrești. La locul intervenției s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, autospeciala de intervenție și salvare de la…

- Un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani a intervenit (ieri), in jurul orei 13:15, in comuna Urechești, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un autoturism aflat in deplasare. Din fericire, șoferul a reușit sa se autoevacueze. Pompierii au intervenit prompt și au stins in cel…

- Pompierii au intervenit, sambata, pentru extragerea din raul Olt, zona DN 7, localitatea Boita, pentru extragerea din apa a unei femei decedate, care a fost gasita plutind pe luciul apei, potrivit Agerpres Potrivit ISU Sibiu, un echipaj de pompieri din cadrul Detasamentului de Pompieri Sibiu a intervenit…

- O locuința din cmuna Balanești a fost cuprinsa de flacari noaptea trecuta. O persoana a suferit un atac de panica, in momentul in care s-a trezit inconjurata de flacari. Salvatorii au reușit sa lichideze incendiul dupa o lupta crancena cu flacarile. Inspectoratul pentru Situații de Urgența a intervenit…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16, in localitatea Urișor din comuna Cașeiu. Incendiul s-a manifestat la o anexa gospodareasca. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej,…

- COD ROȘU in Dej | Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej au fost solicitați, joi dupa-amiaza, sa intervina la mai multe evenimente cauzate de vremea extrema. Daca inițial au fost solicitați la un acoperiș cazut pe mai multe mașini, pe strada Aleea Tomis , ulterior militarii au intervenit…

- FOTO – Arhiva Un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej a intervenit marți seara, cu autospeciala și o motopompa transportabila pentru a evacua apa acumulata in doua gospodarii din localitatea Fizeșu Gherli. Solicitarea a fost primita in jurul orei 20.30, iar pompierii au acționat…