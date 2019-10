Incendiu în Munții Apuseni. Pădurea arde de două zile Incendiu violent in Munții Apuseni. Padurea arde de aproape doua zile, iar pompierii intervin de urgența, susține Romania TV. Efectivele de intervenție au fost suplimentate la Poșaga, in județul Alba. Pentru ca incendiul s-a extins pompierii au decis sa trimita in zona mai multe echipaje. In prezent acționeaza aproximativ 30 de militari și voluntari pentru stingerea flacarilor. Trei hectare de padure au fost deja afectate. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Pompierii din Alba intervin, luni, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o padure din zona localitații Poșaga, din Munții Apuseni. Sunt afectate aproximativ trei hectare, anunța MEDIAFAX.Citește și: Sorina Matei scoate la lumina o ‘coincidența’ ciudata in cazul Dan Barna-RISE Project!…

- Padurea arde de doua zile la Poșaga, iar momentan au fost afectate aproximativ trei hectare. Lupta cu flacarile, potrivit ISU Alba, a inceput in dimineața zilei de luni, 21 octombrie. La fața locului intervin aproximativ 27 de persoane: ISU Alba: grupa operativa cu 2 ofițeri și 2 subofițeri – 13 subofiteri…

