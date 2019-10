Incendiu in municipiul Constanta. Arde o casa

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii ieseni intervin la aceasta ora in zona Cicoarei din municipiu la un incendiu de vegetatie si deseuri. Nu sunt semnalate victime, iar zona este acoperita de fum. Vom reveni cu detalii. (Radio Iasi/FOTO radioiasi.ro)

- Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta a fost anuntat, in jurul orei 02.00, prin Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 112, despre producerea unui incendiu, la un autoturism parcat, in Agigea, judetul Constanta.La locul indicat de apelant, respectiv strada Gore Mircescu,…

- Pompierii din Alba Iulia au fost chemați sa intervina, vineri dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un bloc de locuințe. Din primele date, intervenția se desfașoara pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia. Flacarile ar fi cuprins unul dintre apartamente, situat la etajul 3 al blocului.…

- Un incendiu a izbucnit joi seara, in jurul orei 21:25, la o locuința din orașul Campeni. Potrivit ISU Alba, Stația de Pompieri Campeni intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința in orașul Campeni. Revenim cu detalii.…

- Pompierii din cadrul ISU Constanta au fost solicitati cu putin timp in urma, sa intervina in Constanta. Din primele informatii, un incendiu s a produs la o casa de pe strada Abatorului.Revenim cu detalii. ...

- Un incendiu de vegetație a izbucnit miercuri noaptea, in jurul orei 22:20, in municipiul Alba Iulia, in zona strazii Albac. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata in municipiul Alba Iulia, in apropierea strazii Albac. Pompierii…

- Pompierii militari au fost alertați sa intervina pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casa si anexa pe Calea Feldioarei. „ISU Brașov intervine cu trei autospeciale cu apa și spuma și un echipaj de prim ajutor”, a precizat purtatorul de cuvant al ISU Brașov, lt. Dan Colniceanu. Revenim cu…

- Un incendiu a fost anuntat, in urma cu cateva momente, la telefonul de urgenta 112, si redirectionat catre ISU Dobrogea Constanta.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta, un incendiu de vegetatie uscata a izbucnit intre localitatile Navodari si Lumina. ...