Incendiu in localitatea Macin. Barbat, intoxicat cu fum In jurul orei 01:15, salvatorii Sectiei de pompieri Macin au fost solicitati sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in localitatea Macin.La locul interventiei s au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, un echipaj SMURD si 14 pompieri.In momentul sosirii la locul evenimentului, incendiul se manifesta violent, cu flacara deschisa la doua incaperi si acoperisul imobilului.In scurt timp, salvatorii au gasit o persoana de sex masculin, de 5 ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

