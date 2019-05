Incendiu in judetul Constanta. Unde intervin pompierii la aceasta ora din noapte

Stiri pe aceeasi tema

- O casa a luat foc, in urma cu cateva minute, in localitatea Negresti, comuna Cobadin, judetul Constanta.Potrivit apelantului imobilul la care intervin, acum, pompierii de la ISU Dobrogea Constanta, se afla pe strada Principala. Nu avem alte detalii in acest moment. ...

- Un incendiu a izbucnit, in urma cu putin timp, la Poiana, care apartine de orasul Ovidiu, judetul Constanta.Apelantul a alertat pompierii de la ISU Dobrogea Constanta spunandu le ca a luat foc o casa situata pe strada Vantului.La locul evenimentului pompierii militari au deplasat o autospeciala cu apa…

- Un accident de circulatie a avut loc, in acesta noapte, pe Drumul Judetean 391, la iesire din localitatea Negresti, catre Independenta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta este vorba despre o victima, neincarcerata, constienta. Apelantul a anuntat autoritatile, prin telefnul de urgenta…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Cobadin, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea vegetatia uscata din cimitirul din Cobadin a fost cuprinsa de flacari. ...

- Pompierii constanteni au fost solicitati astazi, pentru stingerea unui incendiu din orasul Harsova.A luat foc o zona de vegetatie uscata, pe strada Amurgului.Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dimineata in localitatea Cobadin, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a izbucnit la centrala termica si acoperisul camerei centralei de la Liceul…

- Un incendiu a izbucnit, in urma cu cateva minute, la birourile din incinta Fermei de pui, din Tortoman, judetul Constanta. Pentru stingerea focului militarii de la ISU Dobrogea Constanta au trimis, de la Detasamentul Medgidia, doua autospeciale cu apa si spuma, precum si un echipaj SMURD, pentru acordarea…

Un incendiu puternic a izbucnit, duminica, la o locuință din Șugag. Potrivit ISU Alba, pentru stingere intervin pompierii de la Garda Sebeș, cu trei autospeciale. Revenim cu amanunte.