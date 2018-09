Incendiu in judetul Constanta. Un saivan in flacari (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Pomperii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina pentru a lichida un incendiu, izbucnit la acoperisul unei case , in localitatea 23 augus, judetul Constanta. ...

- In urma cu putin timp a avut loc un accident rutier in localitatea Ovidiu.Conform SAJ, accidentul are o victima.La locul faptei se afla un elicopter si un echipaj de pompieri.Revenim cu detalii.UPDATE 1: Victima accidentului este o femeie. ...

- Situat la 18 km de Mangalia, satul Vartop a luat nastere odata cu asezarea pe aceste meleaguri a unor familii de tatari veniti din Crimeea. Primul nume al satului a fost Deliiuruci. Potrivit datelor din Arhiva Arhiepiscopiei Tomisului, primele familii de romani care s au stabilit in Vartop au venit…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati miercuri, 22 august, sa intervina la un incendiu care este localizat in localitatea Oltina, la o pensiune, situata pe malul Dunarii. Nu au fost inregistrate victime. Focul a pornit de la o bucatarie din lemn…

- Statia de pompieri Babadag intervine in aceste momente pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la groapa de gunoi a localitatii Salcioara.Potrivit ISU Tulcea, arde o suprafata de aproximativ 150 mp de gunoi menajer si gunoi de grajd.La fata locului, se intervine cu o autospeciala…

- Statia de pompieri Babadag intervine sambata dimineata pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la groapa de gunoi a localitatii Ceamurlia de Jos.La fata locului, se intervine cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si 5 subofiteri.Potrivit ISU Tulcea, arde o suprafata de aproximativ…

- Un incendiu a cuprins, in aceasta dimineata, un autoturism Dacia, care circula pe sensul de mers catre Gara CFR Constanta, in fata la Kaufland, pe bulevardul 1 Decembrie 1918.Pompierii de la ISU Dobrogea au intervenit cu operativitate insa in ciuda eforturilor acestora masina a ars in totalitate.Potrivit…