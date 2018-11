Incendiu in judetul Constanta. Alerta maxima la pompieri. Iata si motivul

Un incendiu a izbucnit in urma cu cateva minute in Corbu de Jos potrivit unui apel telefonic venit la ISU Dobrogea Constanta.Apelantul spune ca focul a cuprins un imobil pe strada Vasile Sasu, iar in interior este prinsa si o persoana, fara a oferi, deocamdata, si alte detalii.Pompierii au trimis, de la Detasamentul Midia, o autospeciala de stins incendiu cu apa si spuma dar si o ambulanta SMURD pentru a acorda ajutor medical in caz de nevoie. ...