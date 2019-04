INCENDIU în Jidvei. O locuință a fost curpinsă de flăcări O locuința din localitatea Jidveni a luat foc, vineri, in jurul orei 13:30. Pompierii din Blaj alaturi de voluntarii din Jidvei au intervenit pentru stingerea focului. Potrivit ISU Alba, garda de intervenție Blaj intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuința […] Citește INCENDIU in Jidvei. O locuința a fost curpinsa de flacari in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

